Bekeerde politica wil geen hand geven... accepteren of niet?

Hofman werd afgelopen donderdag beëdigd in de gemeenteraad. De geboren en getogen Haagse - en sinds 2006 "een trotse moslima" - is nu officieel fractievertegenwoordiger voor de Partij van de Eenheid. Deze partij wordt geleid door haar man Arnoud van Doorn, eerder actief voor de PVV. Ook hij heeft zich inmiddels - begin 2013 - bekeerd.

Verkeerde keelgat

Vlak voordat het nieuwe fractielid gefeliciteerd kon worden door haar collega's, liet haar man namens haar weten dat ze mannen liever niet de hand schudt. "Aangezien de raad respect en tolerantie hoog in het vaandel heeft staan, ga ik er vanuit dat dit geen enkel probleem is", vervolgde hij.

Maar dat schoot bij een aantal raadsleden in het verkeerde keelgat. Drie van hen besloten zelfs te blijven zitten tijdens het felicitatierondje. "Die dame kiest ervoor mannen de hand te weigeren, daarom heb ik - en met mij andere raadsleden - besloten om haar maar niet te feliciteren", zei raadslid Frans de Graaf van de VVD.

Provoceren

Ook raadslid Pieter Grinwis van de Christenunie-SGP was verontwaardigd. "Dit is ongekend in een Nederlandse rechtszaal. Wie mannen weigert een hand te geven is wat mij betreft moedwillig aan het provoceren." De PVV stelde zelfs voor om Hofman maar in Saoedie-Arabië te installeren.

Het nieuwe raadslid wil niet reageren op alle commotie. Haar man Van Doorn had wel wat te zeggen. "Iedereen in Nederland mag zijn/haar religie belijden binnen de wet. Wij verwachten diezelfde houding van onze collega's in de raad."

