Mirjam woont in Thessaloniki: ’Mijn man werd depressief in Limburg’

„Mijn Griekse man heeft eerst geprobeerd in Nederland te leven, maar hij kon niet aarden. We woonden in het Limburgse Sittard waar ik opgroeide, maar wennen aan de wat formele manier waarop wij met elkaar omgaan, lukte hem niet. Hij werd depressief en toen onze zoon Jorgos negen maanden was, zijn we naar mijn mans geboortestad Thessaloniki verhuisd. Mijn vader komt hier ook vandaan en ondanks dat ik het vreselijk vond om hem in Nederland achter te laten, was verhuizen een goede beslissing.”

Emigreren

„Mijn moeder was toen helaas al overleden. Ik denk dat ik het erger had gevonden om te emigreren als zij nog geleefd had. In de eerste periode dat ik hier woonde, was ik thuis en zorgde ik vooral voor mijn zoon. Een paar jaar later werd mijn dochter Elefteria geboren, voor wie ik ook thuisbleef. Toen zij allebei naar school gingen, ben ik weer gaan werken als tourleider in de stad.”

Tussen twee culturen

„Soms voel ik me een beetje een zigeuner. Ik reis mijn hele leven al tussen deze twee culturen en vond het niet altijd even makkelijk. Soms wist ik niet goed waar ik thuishoorde. Maar ik merk dat Grieken relaxter zijn dan Nederlanders en dat past me goed. Voor een Griek zijn regels eerder een leidraad dan dat het in beton gegoten is. Als je hier met een glimlach om iets vraagt wat normaal gesproken niet kan, dan lukt het vaak toch om het voor elkaar te krijgen. Ik word daar echt gelukkiger van. De sfeer hier in de stad is ook echt wel uniek te noemen.”

Groot dorp

„De openheid en gastvrijheid van de inwoners is ongelooflijk. Ondanks dat hier meer dan een miljoen mensen wonen, voelt het voor mij als een groot dorp. Ook naar de toeristen zijn ze heel gastvrij. Kom je hier bijvoorbeeld voor een tweede keer in hetzelfde restaurant, dan behandelt men je praktisch als familie. Dat is toch geweldig?”

