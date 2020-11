Lidewij (40) kreeg een herseninfarct: Voor mijn man was het zwaarder

Lidewij Ⓒ Rias Immink

‘Er is iets met je gezicht’, zei de gesprekspartner van Lidewij Verweijen (40). Ze dacht nog even dat ze er wel mee thuis zou kunnen komen vanuit IJmuiden naar Vught. In plaats daarvan werd de moeder van drie jonge kinderen per ambulance afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Lidewij, toen 36, had een herseninfarct gekregen, midden in een zakelijke bespreking.