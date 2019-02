Van kevers tot walvispoep: deze 6 vieze ingrediënten vind je in jouw beautyproducten

Lezen is op eigen risico, je ochtendritueel zal nooit meer hetzelfde zijn.

1. Walvispoep

Hoe duurder je parfum, hoe groter de kans dat er een dosis ambergris (of amber) inzit. Dit stofje wordt in het spijsverteringskanaal van potvissen aangemaakt en komt naar buiten met hun poep en braaksel. Ambergris werd veel gebruikt als geurstof bij de productie van parfum, maar door de hoge prijs en de onzekere aanvoer en kwaliteit wordt het nu (gelukkig) nog maar weinig gebruikt.

2. Visschubben

Die nagellak op je vingers ziet er prachtig uit, maar wist je dat guanine, oftewel vissenschubben, voor het glimmende effect zorgen? Van nature is dit een grijskleurige, parelmoerachtige substantie, die vaak van haringschubben afkomstig is. Je vindt de schubben in nagellak van onder andere Essie, John van G en China Glaze. Als er ‘pearlessence’ tussen de ingrediënten staat, weet je nu: dit is gewoon een duur woord voor visschubben.

3. Geplette kevers

Als er ‘carmine’ of ‘cochineal’ op je lippenstift of bronzer als bestanddeel wordt vermeld, is dit niets anders dan geplette kevers. De vleugels van de cochineal-kever bevatten veel dieprode kleurstof, die ervoor zorgt dat je make-up lekker lang mooi blijft. Voordat de kevers in je beautyproducten eindigen, worden ze eerst gedood in heet water, uitgedroogd en dan tot fijne poeder verpulverd. Vies én zielig.

4. Stierensperma

Heb je net een goede shampoo gevonden waar je haar zo lekker gehydrateerd door voelt, dan is de kans groot dat er stierensperma inzit. Dit goedje heeft een vochtinbrengende werking en zorgt ook voor een subtiele glans. Fun fact: Haris, een salon in Londen, biedt een speciale haarbehandeling aan met dit stierensperma, die omgerekend ongeveer 123 euro kost. Omdat stierensperma voor binding zorgt, zit het ook vaak in bodylotions.

5. Menselijke voorhuid

Oké, deze is echt smerig. De afgesneden voorhuid van mannen wordt namelijk vaak gebruikt voor peperdure anti-aging crèmes. Natuurlijk wel alleen de gevallen die om medische redenen verwijderd moesten worden. Het bindweefsel van deze voorhuid zit tjokvol fibroblasten, die helpen bij het helen van wondjes en de cellen in je huid jong houden. Sommige make-upmerken testen hun producten ook wel eens op voorhuid, in plaats van op dieren. Smerig, maar voor ons een win-win.

6. Beverballen (castoreum)

Bevers hebben een klier tussen hun anus en geslachtsorganen waarin castoreum wordt gemaakt. Dit is een vettig stofje, die door bevers zelf wordt gebruikt om hun vacht mee in te vetten. En nu het smerige gedeelte: castoreum wordt gebruikt in mannenparfums om het een leren, rokerige geur te geven.