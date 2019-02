Modeonwerper Janice: Size zero is helemaal niet nodig!

‘Je hebt fashionably late en echt ongehoord te laat,’ denk ik, terwijl ik in een koffietentje al meer dan een half uur zit te wachten op mijn gesprekspartner. De koffie is heerlijk, daar niet van, maar ik begin me zorgen te maken dat Janice me vergeten is.

Dan stormt hij binnen. Struikelend over de excuses, en casual gekleed in een los T-shirt en een lichte broek. “Sorry, sorry, sorry!” roept hij oprecht. “Ik zat lekker te chillen en ineens belt mijn manager dat jij op me zit te wachten.” Probleempje met niet-synchroniserende agenda’s, maar hij is er en ik ben een en al oor.

Je schreef het boek Mode is niet Moeilijk. Is het zo erg gesteld met de Nederlandse vrouw en haar modegevoel?

“Nee hoor, dat valt reuze mee. Maar er is nog wel veel te halen. In Nederland hebben we helemaal geen traditie waarbij kleding een rol speelt. We kunnen er dus niet zoveel aan doen dat er niet altijd de juiste keuze wordt gemaakt, mode zit niet in ons dna.

In veel zuidelijkere landen is dat wel zo. Kijk bijvoorbeeld naar Spanje. Kleding is daar verweven in tradities als dans maar duidt ook een bepaalde status aan. Zo is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat de kinderen uit één gezin allemaal hetzelfde dragen. Wat ook betekent dat de kleding niet doorgegeven wordt aan jongere broertjes en zusjes. Wij kennen dat niet.”

Maar wat doen wij dan verkeerd?

“Je doet het in de mode niet snel verkeerd, maar ik vind wel dat we een betere versie van onszelf kunnen laten zien door de juiste kleding. Ik ben bijvoorbeeld regelmatig op premières met een bepaalde dresscode en dan zie ik dat het hier en daar beter kan. Allereerst weten veel vrouwen niet wat er van ze wordt verwacht.

Stel dat de dresscode gala is; dan gaat het mis omdat iemand naast de regels ook haar eigen figuur niet kent. Dan zie ik dames die zichzelf in een te strakke lange jurk hebben gepropt. ‘Vriendin, kijk nou naar jezelf,’ denk ik dan. Stel dat op jouw figuur een A-lijn het mooiste staat, dan moet je jezelf niet in een zeemeerminnensilhouet willen proppen omdat je die jurken ziet als je ‘gala’ googelt.

Zoek iets wat bij jou past. Misschien is dat zelfs eerder een mooi pak dan een jurk. Zorg dat je jezelf blijft en laat je beste versie zien. Maar houd je wel aan de regels. Als de dresscode gala is, kom je niet in een jeans met sneakers.”

Moet je duurdere kleding dragen om er goed uit te zien?

“Nee, dat is echt een misvatting. Maar als je iets veel draagt, zou ik daar wel in investeren. Geef geld uit aan de juiste dingen. Een spijkerbroek bijvoorbeeld. Ik verslijt er twee per seizoen want ik draag echt heel vaak jeans. Dus vind ik het belangrijk dat mijn exemplaar een goede pasvorm en kwaliteit heeft.

Ik ben er inmiddels achter dat met mijn bouw een Diesel of G-star het beste staat, en dan ben ik ook bereid om daar geld aan uit te geven. Soms zie ik bij H&M of Zara ook een leuk broekje liggen, maar je kunt gewoon niet verwachten dat een broek van €24,- hetzelfde zit als een exemplaar waar veel meer aandacht aan is besteed. Dan is de kleur net verkeerd of de stretch niet oké.

Als er heel veel tijd en moeite in is gestoken, kost dat nou eenmaal wat meer. Maar zo’n duurder item combineer je dan met goedkopere items die je minder draagt en die je het seizoen erna weer vervangt voor iets nieuws.”

‘Size zero’ is helemaal niet nodig?

“Helemaal niet! Er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om een voller figuur flatteus te kleden. Het probleem is vaak dat dikkere vrouwen zich willen kleden als dunne vrouwen maar dan in een grotere maat. Dat gaat meestal niet.

Ik heb eens een heel stevige vrouw die graag jeans wilde dragen, aangeraden om eens te kijken bij de zwangerschapsmode. Daar heb je broeken met een goede pasvorm voor een dikkere buik. Dat lijkt misschien stom en onaardig van me, maar het stond haar fantastisch en dat vond ze zelf ook.

Dus als je van jezelf weet hoe je eruitziet, dat ook accepteert en daar je kleding op uitkiest, dan ga je ook weer zelfvertrouwen uitstralen. Ik adviseer vollere vrouwen vaak om al die supermodellen en fitnessgoeroes te ontvolgen; laat je juist inspireren door plussize modellen. Die zien er op Instagram altijd geweldig uit in hun eigen stijl.”

En de gouden tip om er goed uit te zien?

“Lees mijn boek, haha! Nee, even zonder dollen; ken je lichaam en weet welk silhouet jouw lichaam het beste doet uitkomen. Doe er vooral niet te moeilijk over en kijk eerlijk in de spiegel. Daarna bepaal je je eigen stijl. En kies de juiste maat. Niet te klein, maar ook zeker niet te groot.

Probeer gewoon de beste versie van jezelf te zijn. Iedereen kent het gevoel wat nieuwe schoenen aantrekken met je doet. Er is zelfs een liedje over geschreven: 'I put some new shoes on and suddenly everything is right.' En dat is precies waarom mode zo leuk is. Mode kan van een slechte dag een goede dag maken.”

