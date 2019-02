Zo word je écht de perfecte partner

1. Besef dat geluk beter is dan gelijk

Psycholoog Jeffrey Wijnberg: ,,Zeg eens als eerste ‘sorry’ bij een conflict.”

2. Neem elkaar niet voor lief

Psycholoog Roos Woltering: ,,Aan de buitenwereld laten we een veel positievere versie van onszelf zien dan aan de persoon van wie we het meest houden. Zorg dat je voor je man net zo je best doet.

Als je bijvoorbeeld moe bent doordat je te veel hebt gewerkt, reageer je je vaak af op je partner. Pep jezelf niet alleen op voor je collega’s, maar wees ook in een liefdesrelatie de beste versie van jezelf.”

3. Spreek je waardering uit voor elkaar

Jeffrey: ,,Geef dagelijks een compliment (‘Wat kook je toch lekker!’). Dat kan ook in de vorm van algehele dankbaarheid (‘Wat ben ik toch een geluksvogel dat ik jou heb’).”

4. Denk mee met de ander

Jeffrey: ,,Wees bereid mee te plannen en mee te werken aan het verwezenlijken van de dromen, wensen en verlangens van de ander. Bijvoorbeeld: ‘Als jij een winkel wil beginnen, dan ben ik best bereid mijn werktijden aan te passen.’”

5. Besef: Wat aantrekt, stoot ook af

Roos: ,,Waar je ooit als een blok voor bent gevallen, kan ook iets worden waaraan je je gaat ergeren. Ben je bijvoorbeeld zelf rusteloos van aard, dan vind je het fijn als je partner ontspannen en relaxed is.

Maar je kunt op een bepaald moment ook denken: ‘Zit hij nou alweer op de bank? Ga eens wat doen!’ Het heeft geen zin om boos te worden. Ga er liever naast zitten. Zoek daar een dynamiek in.”

6. Relativeer

Roos: ,,In humor zit zoveel relativeringsvermogen. Als je elkaars negatieve eigenschappen met humor en mildheid kunt bekijken, gaat er al zoveel van de spanning weg. De boodschap is vaak ook wel duidelijk als je het met een knipoog brengt in plaats van dat je er direct bovenop springt. En als je iets met boosheid zegt of doet, komt er ook vaak boosheid terug als reactie.”

7. Onderzoek je eigen aandeel

Roos: ,,Hebben jullie ruzie? Ga er maar van uit dat de ander nooit 100 procent schuld heeft als er een conflict is. Kijk ook altijd naar je eigen aandeel in de situatie.”

