Daghoroscoop 31 oktober

VANDAAG JARIG

Uranus, de planeet die over uw gezinsleven waakt, is sinds maart actief en blijft dat ook volgend jaar. Dat wijst op nauwer betrokkenheid bij familie. Probeer te voorkomen dat een ouder zich te zeer bemoeit met uw leven. Want hoewel ongetwijfeld goed bedoeld, zal dat uw leven destabiliseren.

RAM

U begint vandaag aan een periode van transformatie. U zult ontevreden zijn als een doel minder snel gerealiseerd wordt dan verwacht. Let op hetgeen gezegd wordt, gun anderen de ruimte om te doen wat zij willen en reageer niet te heftig.

STIER

Een goede dag om een uitdagend project te lijf te gaan. U kunt vorderingen maken op zakelijk gebied en indruk maken met uw plannen. Help een vriend of familielid met een project waarbij een steuntje in de rug gewenst is.

TWEELINGEN

Het is van belang te weten wat u wilt. Zaken uit het verleden kunnen weer opdoemen en u opnieuw zorgen baren. Richt uw aandacht en motivatie op vooruitgang en gebruik al uw energie voor uw gezin en uw werk.

KREEFT

Uw intuïtie is nu scherp; let op uw ingevingen. Het verleden heeft soms de vreemde neiging de huidige gang van zaken te beïnvloeden. Er kan iets worden onthuld. Als u in teamverband werkt kan teleurstelling of verwarring ontstaan.

LEEUW

Blijf rustig, zeker als u autorijdt of bezig bent met mechanische apparatuur. Een public relations campagne of een sociale gebeurtenis waarmee geld wordt opgehaald voor liefdadigheid zal goed verlopen. U hebt slimme ideeën.

MAAGD

Vermijd confrontaties, zeker als u moe bent. Spreek niet zonder na te denken. Een prima dag om uw netwerk uit te breiden of het vernieuwen van apparaten. Opgewassen zijn tegen druk verkeer en uw weg vinden kan lastiger zijn dan anders.

WEEGSCHAAL

Ga op zoek naar het goede en u zult het vinden. U hebt genoeg energie om een moeilijk project voor de deadline te voltooien. Ga pas aan de slag als alle informatie beschikbaar is en gecontroleerd. Luister niet naar geklets.

SCHORPIOEN

Maak niet te veel plannen; iemand die u na staat heeft u nodig. Een romance kan u zo in beslag nemen dat uw hart overslaat elke keer dat de telefoon gaat. Wees niet verbaasd als u sneller dan verwacht een aanzoek krijgt.

BOOGSCHUTTER

Zet de fysieke en mentale kracht die de kosmos u bezorgt in, maar denk niet dat u bergen kunt verzetten. U zult uw best moeten doen om obstakels te omzeilen. Laat uw goede bedoelingen niet ondersneeuwen door arrogantie.

STEENBOK

Vrienden onder druk zetten valt meestal verkeerd. Misschien besteedt u te veel aandacht aan uw eigen doelen en te weinig aan de mensen die u na staan. Gebruik tact en redelijke overtuiging en onderwerp uzelf eens aan zelfanalyse.

WATERMAN

U kunt vandaag wat ongeduldig en intolerant zijn, maar aan de andere kant, dynamisch en gefocust op uw doel. U kunt lastige keuzes doen en besluiten nemen. Verspil geen energie aan zaken die het niet waard zijn erover te piekeren.

VISSEN

Laat een kans om op reis te gaan niet onbenut. Voed uw belangstelling voor andere culturen en steek het een en ander op over andere talen en uitheemse tradities. Gebruik de verworven kennis om uw doelen dichterbij te brengen.

