Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Er is niks mis met mijn libido’

Door Jill Waas Kopieer naar clipboard

’Ik ben niet vies van aanraking en vind niet snel iets ongewenst gedrag.’ Ⓒ Feriet Tunc

Het wordt alleen maar leuker na je zestigste, daar weet vedette Gerrie van der Klei (78) alles van. Ze flirt nog volop met het leven. De actrice heeft zojuist een voorstelling gemaakt met Frans Mulder, waarin ze vijftig jaar vriendschap vieren. En dit najaar speelt ze in het toneelstuk ’Murder on the Orient Express’. Gerrie is single.