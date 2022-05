Wat vind je van de commotie over de outfit van S10?

Kritiek

Zo werden de volgende meningen gedeeld over haar outfit in RTL Boulevard: „Het is heel bloot” en „Het leidt wel heel erg af als je ernaar gaat kijken.” Maar niet alleen S10 kreeg kritiek. De Albanese deelneemster Ronela werd veroordeeld om haar optreden. In het optreden grijpt ze naar haar kruis en dat zou te uitdagend zijn. Ook zou dit niet geschikt zijn voor alle leeftijden. De beelden hiervan zijn zelfs verwijderd van het instagram-kanaal van Eurovision, is te lezen op NU.nl.

Vrouwen

Meningen over het uiterlijk en gedrag van vrouwen is niks nieuws. Ook Songfestival-artiest Trijntje Oosterhuis werd bedolven door een lading kritiek over haar ’scheurjurk’ tijdens haar deelname in 2015. Ze zag uiteindelijk af van het dragen van de jurk. Maar S10 trekt zich weinig aan van het commentaar op haar kledingkeuze. „We hebben allemaal heel veel meningen over vrouwen en hoe ze eruitzien en hoe hun lichaam eruit ziet en hoe hun haar zit. Maar bij mannen hebben we daar eigenlijk nooit veel kritiek op. Ik voel me niet heel erg bekritiseerd”, aldus S10 tegen NU.nl. Ook zei ze: „Laat ons vrouwen ons ding doen”, zo valt te lezen in De Telegraaf.

Nooit goed

S10 vraagt zich af waarom het vrouwenlijf vaak ter discussie gesteld wordt en niet dat van mannen. „Voor ons vrouwen is het eigenlijk nooit goed. Ik ben te dun, iemand anders is te dik. Zijn je tieten te groot, ben je een slet. Heb je geen tieten, ben je te mannelijk. Eigenlijk is geen enkele roklengte goed, want het is of te kort of te lang. Dat is waar wij vrouwen altijd mee moeten dealen en dat is blijkbaar hoe het is.” Je zou je kunnen afvragen waarom het nu gaat over haar uiterlijk, in plaats van haar zangtalent. Ben je het met S10 eens?

Reacties

Praat mee

