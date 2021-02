’Ik liet weloverwogen abortus plegen’

In de kamer van mijn dochter hangt een persfoto die jarenlang op de redactie hing. Vrouwen met wilde haren en blote buiken die zijn volgeschreven met zwarte stift: baas in eigen buik. Ik heb een kleine feministe gebaard. Zelfs haar afstudeerscriptie ging over de strijd voor gelijkheid tussen man en vrouw.

Ik herken mezelf in haar krullen en haar voorliefde voor rode lippenstift, maar ik herken ook mijn twintigjarige ik terug in haar, mijn radicale meningen, mijn activisme, mijn verontwaardiging over de misstanden in de wereld.

Nog steeds strijdbaar

De jaren hebben me milder gemaakt. Niet minder strijdbaar, ik vind het nog steeds schandalig dat vrouwen minder verdienen dan mannen in gelijksoortige functies, dat vrouwen wel gevraagd wordt hoe ze hun baan combineren met het moederschap, maar mannen zelden of nooit en dat de uiterste houdbaarheidsdatum van een man op tv gemiddeld zoveel hoger ligt dan die van een vrouw. Hij wordt nooit afgerekend op zilveren haren en rimpels rond de ogen. Zij wordt geacht er iets aan te laten doen of gewoon van het scherm te verdwijnen.

Baby in container

Nee, ik ga echt niet ineens roepen dat het afbreken van een ongewenste zwangerschap verboden zou moeten worden. Doe normaal. Een kind vraagt er niet om om geboren te worden en al helemaal niet uit een moeder die het niet hebben wil. Onlangs nog werd er een baby’tje gevonden in een container. Dat breekt toch je hart? Net op de wereld en dan in alle eenzaamheid bijna sterven van de kou. Dit drama had voorkomen kunnen worden, met dank aan die wet. Ook meneer Van der Staaij moet het daar mee eens zijn.

Kind of pannenset?

De voorman van de SGP vergeleek onlangs een abortus met de aanschaf van een pannenset bij Eva Jinek. Het was tijdens een discussie met Pia Dijkstra over het wel of niet afschaffen van de 5 dagen bedenktijd tussen het bezoek aan de arts en het uiteindelijk laten weghalen van een bevruchte eicel. „Dat veronderstelt dat een vrouw dat nog niet gedaan heeft als ze naar de abortuskliniek gaat”, zei Dijkstra. Maar volgens Van der Staaij is het schandalig om luchthartig te doen over het besluit tot aborteren. „Een vrouw heeft meer bedenktijd als het gaat om de aanschaf van een pannenset”, zei hij laatdunkend.

Hij heeft een punt

Nou is Van der Staaij natuurlijk per definitie tegen zwangerschapsonderbreking en ik absoluut niet. Maar ergens heeft hij wel een punt. Wat is er mis met nog even goed nadenken wat je wil met de rest van je leven. Natuurlijk zijn er volwassen vrouwen die onverwachts zwanger worden, heel sterk in hun schoenen staan en precies weten wat ze willen, maar veel abortussen vinden toch plaats bij jonge meisjes die hartstikke onzeker zijn. De uitzonderingen daargelaten (want zelfs de pil werkt niet voor 100%, condooms kunnen scheuren en in het geval van seks tegen je wil, heb je het ook niet in de hand), als je zo verstandig was geweest, had je bij een vrijwillige vrijpartij wel gedacht aan anticonceptie, toch?

Ervaring

Je bent piepjong, had een gezellige one-nightstand met iemand waar je echt niet de rest van je leven iedere ochtend een beschuitje wil eten, vergat in het heetst van de strijd een condoom te gebruiken of had net je hele studiebijlage verbrast aan een paar veel te dure laarzen en kon ze dus niet betalen, hebt volgende week tentamen en ineens heb je dat staafje in je hand met die rottige roze streepjes. Je zou van minder in paniek kunnen schieten. En geloof me, ik spreek uit ervaring. Daar zat ik dan, op mijn studentenkamertje.

Goed benut

Ik heb die vijf dagen goed benut. De voors en tegens afgewogen. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik echt wel ooit kinderen wilde, maar dat ik die meer wilde kunnen bieden dan een alleenstaande moeder die misschien wel nooit zou afstuderen, laat staan een fatsoenlijke boterham zou kunnen verdienen. Op een dag zou ik mama worden, maar niet nu. Van mijn abortus heb ik nooit spijt gehad. Ik had er immers heel goed over nagedacht. Die vijf dagen bedenktijd vond ik welbesteed.

Alles op een rijtje

Eigenlijk snap ik niet wat het punt is. Wat is er mis met een paar dagen voor jezelf om alles op een rijtje te zetten en dan uiteindelijk een weloverwogen beslissing te nemen? Je neemt ook meteen de wind uit de zeilen van de pro-life organisaties die bij de klinieken klaar staan om je de oren te wassen en je op andere gedachten willen brengen. Je hebt er namelijk al heel goed over nagedacht. En nou oprotten met je plastic babypopje!

Tijd genoeg

Als het goed is, kom je er ook redelijk snel achter dat je in verwachting bent (spoiler: je wordt niet meer ongesteld). Het is in ons land mogelijk om tot 24 weken na de bevruchting een zwangerschap te laten afbreken, dus ik zou zeggen: tijd genoeg om even de boel te laten bezinken. En besluit je dan dat je geen moeder wil worden, prima. Daar zijn we op ingericht in dit land. Al 60 jaar. Hoe mooi is dat.

Pas na 16 dagen

Overigens, en dat wil ik dan nog wel even gezegd hebben: de bedenktijd gaat pas in als je 16 dagen over tijd bent en dat moet ook zeker niet veranderen. Het zou belachelijk zijn om een bedenktijd in te stellen voor de morning afterpil, je gaat ook immers ook niet lopen roeptoeteren dat mensen voor iedere vrijpartij eerst maar eens een tijdje moeten nadenken of ze wel een voorbehoedsmiddel willen gebruiken. Daar lopen de paden van de SGP en van mij weer enorm uit elkaar.