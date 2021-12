Premium Het beste van De Telegraaf

Blootgeven Guusje (61): ’Mijn borsten trekken een bepaald soort man aan’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

„Alles functioneert nog naar behoren en zo lang dat het geval is, hoor je mij niet klagen” Ⓒ Stef Nagel

In onze populaire rubriek ’Blootgeven’ hult elke week een VROUW-lezeres zich in lingerie en geeft zich - bijna - bloot. Deze week Guusje Adrichem (61). Ze is 1.64 meter, weegt 77 kilo en draagt maat 42. Ze is single en werkt als chauffeur.