In slechts 4 stappen een zomers tintje!

Stap 1: Weg met de doffe huid

Wanneer er na de winter steeds meer kleren uitgaan, komt er vaak een doffe, droge huid tevoorschijn. Met een bodyscrub peel je tijdens het douchen de dode huidcellen van de bovenste laag en verschijnt er een zachtere huid. Heel fijn, want op een goed geschrobde huid blijft zonnebruin beter zitten. Bovendien komen zelfbruiners beter tot hun recht.

Stap 2: Verwijder een vachtje

Scheer na het scrubben de benen glad voor een egaal resultaat. Ontharen met een scheermes is de snelste en makkelijkste methode voor dit moment.

Stap 3: Lotion op de knieën en enkels

Smeer na het douchen de huid in met een bodylotion. Een droge huid absorbeert meer tanner, waardoor je een te donkere tint krijgt. Smeer droge knieën en voeten in met een bodylotion en probeer de hielen vrij te houden van selftan. Je kunt een zelfbruinende crème ook mengen met bodylotion. Het is een makkelijke en veilige manier om zelfbruiner aan te brengen, want er ontstaan zo geen strepen.

Stap 4: Bruinen met een handschoen

Met de zelfbruin-handschoen is het zelfbruinen makkelijker geworden. Het enige wat je hoeft te doen is de selftanmousse of -spray op de handschoen spuiten en met ronddraaiende bewegingen over je benen wrijven.Begin bij de voeten en werk naar boven om - wanneer je bukt - strepen in plooien te voorkomen. Met de handschoen kun je ook tappen. Dit is handig om je decolleté en gezicht ook een mooi tintje te geven.

Wacht na het aanbrengen een paar minuten, voordat je je aankleedt. De verkleuring begint al bij het aanbrengen en is na drie of vier uur zichtbaar. Het bruin zonder zon blijft dan zo’n drie tot vijf dagen zitten en vervaagt vanzelf wanneer het natuurlijke afstoten van dode huidcellen begint.