Favoriete series van de redactie

Culi-expert Marjolein Hurkmans:

“Ik heb wat met Scandinavische thrillerseries, zoals The Bridge. De makers van deze o zo spannende serie hebben nog een meesterwerk gecreëerd: The Sandhamn Murders. Vier seizoenen vol leugens, verknipte figuren en mysteries. Het speelt zich ook nog eens af op een prachtig Zweeds eiland, waardoor je toch een beetje een vakantiegevoel krijgt.” Te zien via NPO Plus of via Netflix.

Glossy coördinator Sabine Leenhouts:

“Ik ben helemaal gek op de serie The Undoing. Dit spannende familiedrama is ideaal om in één ruk uit te kijken. De hoofdrolspelers hebben te veel geld, waardoor ze denken met alles weg te kunnen komen. Zelfs met moord. Als je je niet meer ergert aan het verbouwde gezicht van Nicole Kidman en stiekem alleen kijkt vanwege Hugh Grant, is dit een aanrader.” Te zien via Ziggo of KPN Movies.

Redacteur Mariëlle Wisse:

“Ik ben helemaal verslaafd aan The Purge. Er zijn vier films van, maar op Amazon Prime is er nu ook een serie. Hierin draait alles om een fictieve feestdag, die in het leven is geroepen om de misdaadcijfers omlaag te brengen. Tijdens de jaarlijkse Purge (zuivering) knijpt de politie 24 uur lang een oogje toe en is vrijwel alles toegestaan waarvoor je normaal zou wor- den opgepakt. Spannend en eng.” Te zien via Amazon Prime.

Online coördinator Mariëlle Vermeer:

“Als u houdt van Sex And The City, is de serie Emily in Paris een fantastische ontdekking. In deze serie verhuist de Amerikaanse jonge marketeer Emily halsoverkop naar Parijs. Alles wat verkeerd kan gaan, gaat verkeerd en alle clichés over Parijzenaren die je maar kunt bedenken, komen op een grappige manier aan bod.” Te zien via Netflix.

Redacteur Marjolein Geels:

“Mijn favoriet is Dexter. Forensisch onderzoeker Dexter leidt een dubbelleven, hij is namelijk ook een seriemoordenaar. Maar... hij brengt alleen mensen om die ook moordenaar zijn. Tja, zo praat hij het voor zichzelf goed. De serie liep tot 2013, maar dit jaar wordt alsnog een negende seizoen uitgezonden!” Te zien via Amazon Prime.

Eindredacteur Marijke Lemmers:

“Mijn huidige favoriete serie is The Bold Type. Heel erg herkenbaar, omdat het zich grotendeels afspeelt op de redactie van een vrouwenglossy. Het lijkt wel een beetje op de VROUW- redactie, alleen hebben wij helaas geen modehok waar we kleding kunnen ‘lenen’ voor een feestje. Of even stiekem kunnen roddelen met collega’s. Erg leuk om de verhalen en digitale ideeën via deze jonge meiden mee te beleven.” Te zien op Netflix.

Vormgever Marion Lansman:

“IJskoude sfeer en mysterie, dat is waar het bij de serie Brot (ook bekend als The Valhalla Murders) om gaat. Ik kijk de serie altijd op Canvas en vind het geen probleem om een week te wachten met het kijken van de nieuwste aflevering. Maar ik zorg wel dat ik er elke week klaar voor zit!” Te zien op Canvas en Netflix.