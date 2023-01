Zin in iets fris? Salade van parelcouscous met granaatappel!

Bereidingswijze

Kook de parelcouscous gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en laat iets afkoelen. Rooster ondertussen de amandelen goudbruin in een droge koekenpan op laag vuur. Laat afkoelen op een bord. Meng de parelcouscous met de perzik, oregano, granaatappelpitjes en veldsla. Bestrooi met de citroenrasp en amandelen en sprenkel tot slot de olijfolie en het citroensap over de salade.

Ingrediënten

50 g parelcouscous

2 el geschaafde amandelen (7 g)

100 g perzik, in blokjes

2 takjes verse oregano, de blaadjes

50 g granaatappelpitjes

25 g veldsla

½ biologische citroen, rasp en sap

1 tl olijfolie

