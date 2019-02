'Ik heb mijn vriend verboden ooit nog carnaval te vieren'

Mijn vriend en ik wonen al acht jaar samen, maar ik heb het altijd volkomen normaal gevonden dat we ook ieder ons eigen leven leiden. Ik ga regelmatig met een vriendin shoppen in een buitenlandse stad en mijn vriend heeft dankzij de hockeyclub een grote vriendenkring waarmee hij allerlei dingen onderneemt.

Vreemdgaan

Zo vierde hij tot vorig jaar jaarlijks carnaval in 'Oeteldonk' want hij komt uit Den Bosch. Ik ben één keer mee geweest, maar ben nou eenmaal een echte Noord-Hollandse en vind er geen klap aan. Laat mij maar naar de kermis gaan, daar geniet ik veel meer van.

Ik weet dat er veel mensen 'los' gaan met carnaval en ik was ook weleens bang dat mijn vriend met iemand anders zou zoenen, maar ik dacht nooit dat er meer zou kunnen gebeuren. Hij was namelijk altijd heel fel tegen vreemdgaan en riep altijd dat ik meteen mijn koffers kon pakken als ik ooit met een ander naar bed zou gaan.

Lees ook op vrouw.nl: Deze 10 carnavalskrakers moet je horen!

SOA

Toen mijn vriend vorig jaar thuiskwam van carnaval merkte ik nog niets bijzonders aan hem. Ik legde dan ook geen enkel verband tussen zijn festiviteiten en het feit dat ik na een paar weken vage klachten kreeg, zoals afscheiding en pijn in mijn onderbuik.

Mijn huisarts dacht eerst aan een schimmelinfectie, maar toen geen enkel medicijn hielp, stond ze erop dat ik een soa-test liet doen. Ik vond het belachelijk, want ik had me al laten testen voordat we gingen samenwonen. Dus waarom een test? Wij gingen allebei niet vreemd. Toch?

Vruchtbaarheid

Maar wel dus. Ik bleek chlamydia te hebben, een carnavalssouveniertje van mijn vriend die met een onbekende vrouw in haar hotelkamer was beland! Nee, ze hadden allebei geen condooms bij zich, maar ze zag er 'schoon' uit.

Ik was rázend! Niet alleen vanwege het feit dat hij me had bedrogen, maar ook omdat hij me een ziekte had gegeven die mijn vruchtbaarheid kan schaden. En dat terwijl we aan kinderen wilden beginnen!

Lees ook op vrouw.nl: 'Lieve jarige zoon, vergeef me mijn tranen vandaag’

Seksleven

Mijn vriend is werkelijk door het stof gegaan om onze relatie te redden. Hij had heel veel spijt, was erg dronken geweest en beloofde keer op keer dat hij het nooit meer zou doen. Ik heb het hem inmiddels vergeven, maar vergeten zal ik het nooit. En mijn vertrouwen in hem is voorgoed weg.

Ons seksleven is minder leuk, ik zie hem dan immers steeds met die andere vrouw voor me. En dan vind ik hem vies. Toch blijf ik bij hem, want desondanks houd ik van hem. Ik hoop dat het weer helemaal goed komt tussen ons en ik snel zwanger raak. Volgens de huisarts kan dat gewoon nog.

En carnaval? Dat zit er helaas voor hem niet in dit jaar. Want dit weekend blijft-ie lekker bij mij op de bank zitten. Zelf vindt hij dat wel jammer, maar ik heb geen medelijden met hem!"