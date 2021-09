VROUW Magazine Recept: Shirpera (Afghaanse fudge)

Door Marjolein Hurkmans Kopieer naar clipboard

Recept uit ’Parwana’ van Farida en Fatema Ayubi.

Culi-expert Marjolein: „Ik ben nogal dol op mijn auto. Ze is ook beeldig. Lili-Marleen (door mijn dochter geringschattend ‘Lenie’ genoemd) is ijsblauw en het dak kan eraf. Zo’n auto vraagt gewoon om een picknickmand in de achterbak. En in die picknickmand stoppen we in ieder geval shirpera.”