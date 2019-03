Ⓒ AVRO/TROS

Het is een week van gekke tegenstellingen gebleken. De lente is nog niet begonnen, maar het was al zestien graden. Het staat in schril contrast met aflevering 4 van 'De Luizenmoeder', waarin het kennelijk hartje winter is en de kerstboom wordt opgetuigd. Ook moet Hannah het kerstdiner organiseren.