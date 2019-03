Of ik even 15 bolletjes ijs wil proeven...

Het waren de eerste lentedagen dit jaar. Nou ja, theoretisch gezien is het nog winter. Maar zo voelde het niet. De blinde ijstest waarvoor ik was uitgenodigd, viel midden in dat spetterend voorjaarsgeweld.

IJstest

In drie rondes kreeg ik 5 varianten van een ijssmaak voorgeschoteld. Fijn dat je even meerekent: dat zijn inderdaad 15 bolletjes. Laten we de rekensom met betrekking tot het aantal genuttigde calorieën maar even laten voor wat het is. Een van de rondes bestond uit 5 x cookie dough. Ik vond er geen een lekker. Zo leer je nog eens wat over jezelf.

Serieuze aangelegenheid

En over je medemens. Er bestaan dus mensen voor wie het eten van ijs een uiterst serieuze aangelegenheid is. Want ik was niet de enige tester, er was toch al gauw een man of 20 uitgenodigd voor het evenement. Allemaal werkzaam in de culihoek.

En er was een meneer van het Parool die ondertussen foto’s maakte en vroeg hoe je mijn naam spelt. O mijn god, dadelijk kom ik nog in de krant…

Filosofisch vraagstuk

Vooral de collega van Dishtales.com vond dat je ook over het proeven van ijs niet te licht moest denken. “Kijk,” zei hij met uitgestreken gezicht toen het gezouten karamelijs aan de beurt was, “je oordeel hangt natuurlijk ook af van wat voor jou de perceptie is van karamelijs.

Is dat ijs met stukjes karamel, of met een swirl erdoorheen? Of houd je juist van chunky stukjes door het ijs heen?” Dat zijn wel de diepzinnigere filosofische vraagstukken natuurlijk op zo’n middag. Persoonlijk ga ik voor de chunky stukjes trouwens.

Bevroren beton

Er waren weinig mensen die zelf ijs maakten. Eigenlijk alleen ik en Jonah Freud, die de kookboekenwinkel runt in Amsterdam en een ‘Montessoriaanse achtergrond’ heeft. “Ik heb moeite met het geven van cijfers,” zei ze laconiek toen ze werd gewezen op de lege vakjes op haar scoreformulier.

Ik raakte nog even van slag toen spelleider Marcus Polman me vroeg wat mijn favoriete ijs was om te maken. Ik kon me alleen maar al mijn mislukte pogingen met bevroren gepureerd fruit herinneren, die als blokken beton uit de diepvries kwamen.

Maar ik had mijn kind bij me, want die had toch niks beters te doen. En die herinnerde me gelukkig aan mijn zeer geslaagde basilicumijs met olijfolie (van dat laatste zag zoonlief trouwens de toegevoegde waarde niet zo in). Stond ik er toch nog een beetje netjes culinair verantwoord op.

Lees nu ook op vrouw.nl: 10 carnavalregels voor mensen van boven de rivieren

15 bolletjes

Afijn, 15 bolletjes ijs dus. Uiteindelijk bleek het allemaal te gaan om de vergelijking tussen het calorie-armere Oppo-ijs en andere ijssoorten met een gezondheidsclaim, en in iedere categorie ook een merk dat helemaal niet doet aan calorieën tellen.

Ja, die wonnen natuurlijk. Een bolletje chocolade-ijs van Magnum kent nou eenmaal niet echt veel concurrentie. En Häagen-Dazs stak ook overal met kop en schouders bovenuit. Vet, suiker en zout; daar kan weinig tegenop.

Volgens eerdergenoemde meneer van Dishtales is het eten van ijs en dan toch op de pondjes letten, vloeken in de kerk: “Ik zeg: ‘drink een glas water en neem een taxi’”. Hij houdt van het goede leven en dat was hem ook wel een beetje aan te zien. Maar de warmte en gezelligheid spatte van hem af en dat is veel belangrijker dan een sixpack en droge spieren, als je het mij vraagt.

Lees nu ook op vrouw.nl: Loïs was 8 jaar verslaafd: Alcoholverslaving vooral taboe onder jonge vrouwen

Oneerlijk

Ik vond het, als Oppo-eter (want alle beetjes helpen als je mijn vak hebt en niet dicht wil groeien) een klein beetje een oneerlijke strijd. Je gaat ook geen alcoholvrij bier vergelijken met een blikje Heineken of Grolsch.

En zolang het geen cookie dough is, vind ik de iets minder onverantwoorde ijsvariant prima te doen. Je hebt nou eenmaal van die dagen dat je wel ijs wil eten, maar ook in je favoriete spijkerbroek wil passen en dagen waarop het je allemaal wat minder kan schelen.

Lees nu ook op vrouw.nl:Kapper Siko beantwoordt vragen van VROUW-lezeressen

Wedden dat...

Overigens; mijn kind ontpopte zich tot een onverwachte kenner, die bij vrijwel elk bolletje wist te melden om welk merk ijs het ging (en het uiteindelijk nog verrassend vaak goed bleek te hebben ook).

“Als jullie niet thuis zijn, leef ik op diepvriespizza en ijs,” meldde hij. Ik hoop dat de meneer van het Parool die opmerking heeft gemist, voor ik word neergezet als een ontaarde moeder die haar kind zo vaak alleen laat dat hij feilloos ijsmerken weet te onderscheiden.

En verder wacht ik op een remake van Wedden Dat..? Ik heb een kandidaat voor ze. We gaan winnen!

Lees nu ook op vrouw.nl: Mariska Bauer: 'Ik gebruik al jaren botox'