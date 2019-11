Vormen IS-kinderen een gevaar voor Nederlandse samenleving?

Ⓒ Hollandse Hoogte

Advocaten van Nederlandse IS-vrouwen spannen vandaag een kortgeding aan. Via deze spoedprocedure eisen de vrouwen dat de Nederlandse staat moet worden gedwongen hen terug te laten keren naar Nederland. Dit geldt ook voor hun 56 kinderen. Maar hoe groot is de kans dat zij terug mogen komen? En is dit überhaupt een wenselijke ontwikkeling? Praat mee!