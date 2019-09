„Mijn broer én ex pleegden zelfmoord”

Ⓒ Iris Planting

Vandaag, op World Suicide Prevention Day, wordt er aandacht gevraagd voor de 1 miljoen mensen wereldwijd die zichzelf jaarlijks van het leven beroven. Eerst deed de moeder van Tanja Geurtz (37) een zelfmoordpoging, daarna maakte haar broer Marco een eind aan zijn leven en zeven jaar geleden ook Tanja’s ex Danny. Ze schreef er een boek over: Als afscheid pijn doet. In verband met de actualiteit herplaatsen we het interview met Tanja uit 2016.