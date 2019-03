Lil’ Kleine wil graag groter groeien en een leuk imperium opbouwen. Hij is aardig op weg als succesvol artiest en eigenaar van een patatzaak. En nu is daar deze week een eigen herenkledinglijn bij gekomen, die hij samen met vriendin Jaimie heeft ontworpen. Op persoonlijke titel want het label heet JORIK en dat staat, zo zegt hij zelf, voor kwalitatieve streetwear met een ’attitude’.