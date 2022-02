Wortel over van de hutspot? Maak deze carrotcakejes!

Benodigdheden carrotcakejes

90 g wortel, geraspt

110 g ananas, gepureerd

60 g pecannoten

130 g bloem

1 el bakpoeder

½ tl baksoda

¼ tl zout

1 tl kaneel

¼ tl gemalen nootmuskaat

¼ tl gemalen kruidnagel

70 g kristalsuiker

50 g rietsuiker

1 tl vanille-extract

125 ml zonnebloemolie

2 eieren

20 g geraspt kokos

1 sinaasappel

Voor de topping:

300 g roomkaas

200 g witte chocoladepasta

1 tl vanille-extract

Bereidingswijze carrotcakejes

Stap 1

Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de wortel en rasp fijn. Weeg 90 gram af. Houd een paar mooie pecannoten achter voor versiering en hak de rest fijn.

Stap 2

Meng in een schaal de bloem, bakpoeder, baksoda, het zout en de specerijen.

Stap 3

Klop met de mixer de kristalsuiker, bruine suiker, het vanille-extract, de zonnebloemolie en de eieren tot een beslag. Voeg het bloemmengsel toe en meng alles kort met de (hand-)mixer tot de bloem helemaal is opgenomen.

Stap 4

Spatel de kokos door het beslag. Rasp de oranje schil van de sinaasappel en doe de helft hiervan in het beslag en spatel de ananas en wortel erdoor. Spatel als laatste de pecannoten door het beslag. Verdeel het beslag over cupcakevormpjes en bak ze in het midden van de oven in circa 20 minuten gaar. Laat helemaal afkoelen op een rooster.

Stap 5

Meng in een kom de roomkaas met de chocoladepasta en het vanille-extract tot een gladde crème. Hak de rest van de pecannoten grof. Versier de cupcakes met de crème, de rest van de sinaasappelrasp en de pecannoten.

