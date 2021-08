Vaccinatie en voorlichting op middelbare scholen een goed idee?

In een gedragsonderzoek van het RIVM gaf zo’n 72 procent van de 12- tot 18-jarigen aan zich te willen vaccineren. Vanaf 2 juli is deze leeftijdsgroep uitgenodigd voor vaccinatie, maar nu blijkt dat nog maar 43 procent de eerste prik heeft gehad. Er is dus een niet al te groot animo voor de vaccinatie. Om dit animo te verhogen is de GGD met scholen in gesprek om vaccinaties en voorlichtingen te gaan geven op middelbare scholen. Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR benadrukt in verschillende media dat er áltijd voorlichtingen worden gegeven en niets wordt verplicht: „Het is heel duidelijk: GGD’s oefenen geen druk uit om je te laten vaccineren, niets is verplicht.”

Geen druk

De VO-raad – vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs – is enthousiast over dit idee, helemaal nu over twee weken in de noordelijke regio’s de zomervakantie voorbij is. Hoewel ze het idee toejuichen, waakt de raad ervoor dat de kinderen niet worden verplicht. „We weten dat de gezondheidsrisico’s op scholen groter zijn als minder leerlingen zijn gevaccineerd, maar we zijn ook terughoudend. Er mag geen druk zijn”, aldus de woordvoerder van de VO-raad.

Reacties

De reacties op het voorlichten en vaccineren van 12- tot 18-jarigen op middelbare scholen zijn gemengd. Waar de een het juist aanmoedigt, vindt de ander het indoctrinatie en verplichting.

Bekijk ook: Honderden demonstranten op Malieveld tegen vaccineren kinderen

Praat mee

Wat vind jij? Lijkt het jou een goed idee om voorlichting te geven en te vaccinaties op middelbare scholen? Praat mee via onze Facebookpagina!