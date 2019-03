In 2012 werd Nelly Vollebregt (65) op de fiets aangereden door een bestuurder die op zijn telefoon keek, een handeling die al verboden is. Vanwege de toegenomen controle op telefoongebruik in het verkeer plaatsen we nogmaals het interview dat wij hadden met Nelly, inmiddels voorzitter van Vereniging Verkeersslachtoffers.