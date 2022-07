’Mag geld geven voor een rapport nou ook al niet meer?’

Stuk geanalyseerd

„Ik wil niet zo’n boomer zijn die teruggrijpt op ’vroeger’, maar doe het toch. Wat een geneuzel dat geld voor rapporten geven slecht is. Vroeger is voor mij overigens helemaal niet zo lang geleden, ik ben namelijk ’pas’ 44 – in de verste verte dus niet een na-oorlogse boomer met camper, telefoon-met-openklap-hoesje en aanhoudende kritiek op de generaties van nu. Maar ik signaleer wel een trend waar ik nerveus van word. Werkelijk álles wordt pedagogisch stuk geanalyseerd.

Diepe zucht

Kinderen straffen of belonen zou erg zijn, lees ik in de tekst. Het is allebei een beoordeling en blijkbaar is dat slecht, want het verandert in beginsel gelijkwaardige relaties in een machtsrelatie. In het onderwijs komt het erop neer dat kinderen die door leraren bestraft of beloond worden moeilijker om hulp vragen, minder goed fouten durven te maken en slechter kritiek kunnen geven of ontvangen. Ik slaak een diepe zucht.

Pre-vakantietraditie

Zijn er werkelijk ouders die kinderen alleen geld voor hun rapport geven als er alleen maar tienen op staan? Nee toch? Je geeft je kind toch geld ongeacht de cijfers? Gewoon, omdat het een jaar zijn of haar best heeft gedaan? (Of niet, zelfs dan zou ik geld geven.) Dat centje voor het rapport is niet meer dan een beetje een pre-vakantietraditie, niet? Toch niks om een voedingsbodem voor psychologische problemen mee te creëren?

Beloning voor inspanning

Kinderen die beloond worden iets te doen, zouden op termijn minder gemotiveerd zijn iets te doen dan kinderen die voor diezelfde taak geen beloning krijgen. Nou vind ik zeker dat je als ouder niet voor ieder wissewasje aan inzet van je kroost je portemonnee hoeft te trekken, maar ik zie er ook geen enkel probleem in ze eens een financiële veer in de kont te steken. Is dat namelijk niet hetzelfde wat ons volwassenen gebeurt? Krijgen wij niet ook beloning voor inspanning als in salaris voor werk?

Spijkers op laag water

’Belonen manipuleert gedrag en het ontkent dat mensen van nature willen leren en deugen’, lees ik. Dit soort redeneringen geeft mij vooral aan dat we te veel tijd hebben om spijkers op laag water te zoeken en hysterisch te doen om niks. Ik heb altijd geld voor mijn rapporten gekregen en dat heeft mijn gedrag op geen enkele wijze gemanipuleerd. Hetzelfde geldt voor mijn kinderen; die zie ik echt niet harder hun best doen, omdat er misschien wel een geldbedrag tegenover staat.

Psychisch drama

Je zou door dit soort onderzoeken gaan twijfelen aan ieder aspect van je opvoeding. Als zelfs het centje voor het rapport al wankelt, wat gaat er dan nog meer omvallen? Moeten we kinderen nog wel een cadeau geven omdat ze een jaartje ouder zijn geworden? En in hoeverre is een tekst als ’Ik hou het allermeest van jou’ nog wel verantwoord? Als je een beetje wroet, stuit je ook daarin vast op wat potentieel psychisch drama.

Aanrommelen

Want dat verjaardagscadeau is feitelijk geven voor iets waar ze niets voor hebben hoeven doen. Welke verwachtingen schept dat? En zo’n liefdesverklaring vanuit je moeder- of vaderlijke tenen; legt dat de lat voor zo’n onschuldig schepseltje niet veel te hoog? Ik weiger toe te geven aan zulke vergezochte waanzin. Opvoeden is voor mij – en voor vrijwel iedereen, laten we eerlijk zijn - een beetje aanrommelen en zien waar het schip strandt. Als al dit soort onderzoekers nou eens in de GGZ aan de slag gaan, waar je je echt tot nut kunt maken. Dan ga ik nu kijken of ik ergens nog wat kleingeld kan vinden om mijn kinds rapport rijkelijk te belonen.”

