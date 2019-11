’Heeft jouw partner een andere moedertaal? Voed dan tweetalig op!’

We legden haar vraag voor aan Marinella Orioni, schrijfster van meerdere boeken met het onderwerp ’tweetalig opvoeden’. Haar laatste boek heet Hoeveel talen spreek jij?. De twee kinderen van Marinella Orioni spreken vloeiend Nederlands, Italiaans en Frans.

Tweetalig

„Als er sprake is van een natuurlijke situatie zoals bij Sandra dan zou ik mijn kind altijd tweetalig opvoeden. In mijn geval ben ik Nederlands, mijn man is Italiaans en we wonen in Frankrijk. Mijn man spreekt Italiaans met de kinderen, ik spreek Nederlands met ze en op school en met vrienden en ook met elkaar spreken ze Frans. Dat hebben we vanaf het begin zo gedaan.

Overigens zou ik als je thuis niet meertalig bent, er niet aan beginnen. Wie gaat het oppakken? Het heeft iets heel geforceerds om tijdens het avondeten een andere taal te spreken. Wel kun je je kind naar een tweetalige opvang of een tweetalige school doen.”

Switchen

„Voordelen van tweetaligheid of het spreken van meerdere talen is dat kinderen goede hersengymnastiek krijgen. Ze kunnen makkelijk switchen tussen talen en uit onderzoek blijkt dat je door een inventief brein ook dementie ’uit kunt stellen’.

Bovendien brengt een ouder een deel van zichzelf over op het kind. Waardoor het kind ook met de familie van zijn/haar vader/moeder kan praten. Het maakt een kind completer als hij/zij opgroeit met de talen van zijn/haar ouders.

Toen ik zelf opgroeide - met een Italiaanse vader in de jaren zeventig - was het idee dat het kinderen in de war zou maken als ze meerdere talen zouden leren spreken. Daardoor sprak mijn Italiaanse vader Nederlands met mij. Heel erg jammer. Dan mis je toch een deel van jezelf. Ik moest het op latere leeftijd leren en spreek het nu vloeiend,. Maar als je ermee opgroeit, leer je een tweede taal toch sneller. Ik vind het een gemiste kans om het niet te doen.”

Moedertaal

„Het is zaak al tijdens de zwangerschap tegen het kind in je buik te praten in jouw moedertaal. Het brein van kinderen is namelijk al op zeer jonge leeftijd ontvankelijk voor taal. Dus je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.”

