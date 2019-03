Prenatale screening met of zonder preek?

Met de NIPT (niet-invasieve prenatale test, red.) en de combinatietest kan worden onderzocht hoe groot de kans is dat jouw kind het downsyndroom, Edward syndroom of patausyndroom heeft. Naar aanleiding van de uitslag kunnen mensen besluiten of ze hun kindje geboren willen laten worden.

Voorwaarde

De Gezondheidsraad adviseerde de regering eerder al om van een begeleidend gesprek geen harde voorwaarde te maken. Kamerleden Ockje Tellegen (VVD) en Vera Bergkamp (D66) wilden eerder al de regering oproepen dit advies te volgen, maar wachtten een brief van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) af.

Blokhuis schreef uiteindelijk vorige maand dat zo’n gesprek wat hem betreft wel deel moet uitmaken van de zorg die zwangere vrouwen krijgen. Maar hij zegt tegelijkertijd dat "deelnemen aan een counselingsgesprek daarmee geen harde voorwaarde is".

Lees ook: En dan blijkt de uitslag van de NIPT negatief

Nauwkeurig

Wat Tellegen betreft blijft Blokhuis "onduidelijk". Daarom brachten zij en Bergkamp hun oproep alsnog in stemming. En kregen ze een meerderheid van de Kamer mee.

Prenatale screening kon tot 2017 alleen via de combinatietest. De veel nauwkeurigere NIPT was alleen beschikbaar als uit de combinatietest een hoger risico volgde. Sinds twee jaar is de NIPT voor alle vrouwen beschikbaar. Wel kost de test 175 euro, maar dat bedrag blijkt geen enkel bezwaar: in het eerste jaar kozen 73.000 zwangere vrouwen voor de NIPT, 42% van het totaal, schrijft het AD.