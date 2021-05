Helen’s dagboek deel 534: ’De seks was intens en van zijn kant ruw’

Premium VROUW magazine

Tweeling Sandy en Sylvia: ’We lijken niet op elkaar, maar hebben een heel sterke band’

Net als Máxima zijn deze vijftig vrouwen geboren in 1971 en tikken ze dit jaar allemaal de mijlpaal van 50 jaar aan. Hoe staan zij in het leven en wat zouden ze tegen onze koningin willen zeggen? Vandaag het verhaal van Sandy Bulterman en Sylvia Juan. Deze tweeling wordt 50 op 26 oktober. Sandy is g...