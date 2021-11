Isa Hoes: ’Nu durf ik wel te huilen’

Jubileumnummer

Wij zijn er echt trots op dat VROUW Glossy het nog steeds zo ontzettend goed doet. Al tien jaar lang lukt het om zes keer per jaar de mooiste verhalen te verzamelen en de meest bijzondere mensen te laten vertellen over iets wat hen bezighoudt.

In dit jubileumnummer hebben we weer lekker uitgepakt. Zo kijkt Isa terug op de afgelopen tien jaar en vertelt ze openhartig over haar kinderen Merlijn en Vlinder. Maar ook hoe het is om al meer dan een decennium te leven met rouw en hoe het verlies van Antonie alles beïnvloedde.

Wie jarig is trakteert

En omdat dit ons grote feestnummer is, laten we je kennismaken met de succesvolste partyplanners van dit moment én kun je kans maken op mooie prijzen.

Ook spraken we trotse moeders Daphne Deckers, Quinty Trustfull, Chazia Mourali, Xandra Brood en Ingrid Simons over hun bijzondere dochters Emma, Moïse, Jasmijn, Holly en Eva. En verder hebben we, zoals je van VROUW Glossy gewend bent, de laatste mode, mooie leesverhalen, columns van Jelka van Houten en Bastiaan Ragas en nog veel meer!

