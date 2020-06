Ⓒ Stef Nagel

Normaal zit deze topsporter in het buitenland voor wedstrijden of trainingskampen, maar wielrenner Niki Terpstra (36) is nu al maanden thuis. Dat heeft één voordeel: eindelijk tijd om veel bij zijn kinderen te zijn. Helaas belandde Niki dinsdag door een harde val tijdens zijn training in het ziekenhuis.