Mariska zoekt naar vermiste personen: ’Vreselijk om niet goed afscheid te kunnen nemen’

Toen Anne Faber in 2017 vermist raakte, werden Dennis en Mariska benaderd door de familie met de vraag of er veteranen mee wilden zoeken. Mariska: „Dennis, zelf veteraan, heeft via Facebook andere veteranen benaderd. In de avond hadden we 200 vrijwilligers bij elkaar.”

Na die zoekactie besluiten ze een zoekteam te vormen. Nu, drie jaar later, bestaat het team uit 1800 vrijwilligers, waarvan tachtig procent veteraan is. De overige vrijwilligers zijn anders geüniformeerd. „Denk aan politieagenten en boswachters.”

Zoekacties

Ze worden steeds vaker ingezet. „Vorig jaar hebben we 44 zoekacties gedaan. Dit jaar zijn we de tien al voorbij. Het aantal zoekacties stijgt. Dat komt omdat de politie ons steeds beter weet te vinden. Wij gaan niet zelfstandig te werk, we worden gecoördineerd door de politie. Zo hebben we altijd de juiste informatie.”

Bij een vermissing krijgen alle vrijwilligers een melding. Aangekomen bij de zoekplaats worden ze uitgerust met een oranje hesje, zaklamp, portofoon en andere apparatuur. „Het maakt niet uit naar wie we zoeken. Of het nou een kind van 8 is of een man van 82, we lopen net zo hard.”

De veteranen zoeken mee omdat ze graag willen helpen de wereld een betere plaats te maken. Maar soms is er ook een onderliggende reden. „Als ze op uitzending zijn geweest en iemand hebben moeten achterlaten, is dat naar. Door op deze manier iemand te vinden en wel thuis te brengen, hebben ze het gevoel dat ze het kunnen inlossen. Leave no one behind telt niet alleen tijdens een uitzending.”

Vakantie

Er zijn periodes waarin kinderen vaker vermist raken, bijvoorbeeld in de zomer. „Dan zijn ze bijvoorbeeld op vakantie, lopen ze in het bos en opeens wordt het donker en weten ze de weg naar huis niet meer.” Slecht weer heeft ook invloed op vermissingen. „In de sneeuw en storm is er slechter zicht. Ook dan is het moeilijk om de weg terug te vinden.”

Zoeken naar vermiste personen is dankbaar werk, merkt Mariska. „Bij een zoekactie wordt zichtbaar hoeveel mensen zich willen inzetten om koste wat het kost iemand te vinden. Als dat dan toch niet lukt, is dat afschuwelijk. Maar achteraf horen we van de familie toch vaak dat ze het fijn vonden dat we meehielpen. Zo weten ze dat ze er niet alleen voor staan. We hebben mensen levend gevonden, maar helaas waren er ook personen bij die we niet levend thuis konden brengen. Toch biedt ook dat vaak een beetje troost voor de familie, omdat er een einde komt aan de onzekerheid. Het is vreselijk om niet goed afscheid te kunnen nemen van een dierbare.”