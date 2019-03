Doe jij ook mee aan de Week zonder Vlees? Marjolein helpt je er doorheen

Opruimgoeroe

Er staat een fles wodka in de koelkast, een net met vijf citroenen, twee bakken volle kwark, een zak sla, drie tomaten, diverse verse kruiden in meer of mindere staat van ontbinding en verder potjes met kappertjes, mierikswortel, mosterd en olijven. Dat is niet veel inderdaad. In mijn voorraadkast is het niet veel beter. Een paar blikken bonen, koffie, een heleboel potjes gekleurde taartsprinkels en dan nog van die dingen als bloem, linzen, kikkererwten en rozijnen.

De oproep van Samen tegen Voedselverspilling om minder eten weg te gooien en eerst even de voorraden weg te werken voor je boodschappen gaat doen, kwam net te laat. Ik heb de boel vorig weekend ge-Marie-Kondoot (ja echt, de wijze lessen van de Japanse opruimgoeroe zijn inmiddels een werkwoord geworden bij mij thuis: ‘Mam, waar is mijn gameboy. Je hebt hem toch niet ge-Marie-Kondoot hè’).

Aan mijn taks

Op zich kan ik wel wat met die wodka en die citroenen, maar ik betwijfel of ons het voedingsbureau dat een gezonde maaltijd vindt voor een gezin met kinderen: Jongens, wie dekt de tafel? We hebben alleen glazen en ijsblokjes nodig. O, en antikater-tabletten.

Ik ben bang dat ik die 41 kilo die de gemiddelde Nederlander jaarlijks weggooit aan eetbare producten vorige week al in één keer in een vuilniszak heb gepropt. Wat dat betreft zit ik voor een heel jaar aan mijn taks. En het is pas maart. Dat wordt heel bewust boodschappen doen de komende maanden. Wat we inslaan, moet ook op. Ik wil er natuurlijk niet voor verantwoordelijk zijn, dat het landelijk gemiddelde door mij nog verder omhoog gaat. Het wordt een uitdaging.

Vegabijbel

Over uitdagingen gesproken; de verschrikkelijk leuke Isabel Boerdam, vegetariër in hart en nieren en schrijfster van de Vegabijbel, heeft komende week voor de tweede keer omgedoopt tot ‘De week zonder vlees’. Haar initiatief wordt enorm gewaardeerd. Befaamde restaurants zetten de hele week vegetarische gerechten op het menu en supermarkten gooien de vegaburgers in de aanbieding.

Natuurlijk zijn er ook altijd een aantal querulanten die niet mee willen doen. Deze week nog hoorde ik een collega mopperend zeggen dat hij niet van plan was zich te onderwerpen aan het vegetarisch juk. Minder vlees prima, dat is gezond en beter voor het milieu, maar dat dan geconcentreerd moet worden in een week, daar werd-ie maar recalcitrant van.

Doe jij ook mee?

Dat heb ik dan weer niet. Ik doe wel mee, hoor. Want ja, het scheelt een aardige slok op de milieuborrel als we allemaal een weekje vleesvrij gaan. En het is ook zo’n gezellige uitdaging. Eens per week vega koken, is zo lastig niet. Je zet gewoon kaasfondue op tafel. Iedereen blij en de wereld vaart er wel bij, maar zeven dagen lang voor een afwisselend menu zorgen, is een grotere kunst.

Afijn, Isabel gaat me helpen. En jou ook, als je meedoet want voor de komende week heeft ze voor iedere dag een fijn vegetarisch gerecht bedacht, die ik vanzelfsprekend met jullie ga delen op deze site. En wie weet zit er een gerecht tussen dat we zo lekker vinden dat we het ook in de andere weken van het jaar vrijwillig op tafel zetten. Hebben we dat ook weer gewonnen, toch?

Goed, dan gooi ik er nu nog even een borrel met citroensap in, want die fles moet leeg natuurlijk. Ik wil niet nog meer verspillen.

