Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Martine’s zoon had een tumor ter grootte van een tennisbal in zijn hoofd: ’Ik voelde niks’

Door Sanne Bakker Kopieer naar clipboard

’We proberen de negatieve aspecten van het leven te accepteren en omarmen.’ Ⓒ Martine Voerknecht

In Nederland krijgen elk jaar bijna zeshonderd kinderen kanker. In de nieuwe EO-documentaire Stil Water worden drie gezinnen die te maken hebben met kinderkanker gevolgd. In het kader van Wereldkankerdag spraken wij met moeder Martine Voerknecht. Bij haar zoon Matthijs (13) werd eind september 2020 een tumor ter grootte van een tennisbal geconstateerd.