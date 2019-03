Claudia Schoemacher over misbruik: ’Ik was ook zeven...’

Claudia: "Wat de slachtoffers van Michael Jackson in de documentaire vertellen, komt geloofwaardig en authentiek op mij over. En herkenbaar, helaas. Van mijn zesde tot mijn achtste ben ik misbruikt door mijn oom. Een van de slachtoffers vertelt dat hij als zevenjarige de volwassen, stijve piemel van Michael Jackson in zijn mond kreeg. Walgelijk, maar het gebeurt. Het maakt me kwaad dat deze jongens nu voor leugenaars uitgemaakt worden, net als veel andere slachtoffers van misbruik.

Seksboekjes

In mijn geval, ik was ook zeven, werd er een boterhamzakje om zijn piemel gewikkeld, zodat het wat minder vies was en hij klaar kon komen in het zakje. Hij had mij al seksboekjes laten lezen zoals Lucky Luke en zijn seksavonturen. Alles wat hij deed in de aanloop naar het misbruik was om mij voor te bereiden op wat er in de planning lag.

Bij mij kwam het aan het licht omdat ik als zevenjarige vroeg wat sperma was, een woord dat niet in de standaard vocabulaire van een kind zit. Mijn ouders gingen naar de film en lieten mijn oom oppassen. Ik moest in mijn pyjamaatje op schoot zitten terwijl hij zich aftrok.

'Hé, je hebt op de bank geplast', zei ik. 'Nee', antwoordde mijn oom. 'Dat is sperma.' Dat maakte zoveel indruk op mij. 'Wie plast er nou weer op de bank', dacht ik. Het was het eerste wat ik de volgende ochtend aan mijn moeder vertelde. Helaas, ondanks gesprekken met mijn oom ging het misbruik door tot ik acht was. En werd ik gewoon naar zijn zolderkamer gestuurd als ze beneden gingen kaarten.

Woedend

Misbruikers zijn sluw en gebruiken bepaalde technieken om hun prooi en de omgeving te beïnvloeden. Kortom; ik geloof elk woord dat deze twee jongens verteld hebben. Ik zag veel gelijkenissen tussen het gedrag van Michael Jackson en dat van mijn oom. Na de documentaire ging ik dan ook woedend en misselijk naar bed.

Ik lees op Twitter veel commentaar op de documentaire. Mensen schrijven: 'Hoe kun je je dat nou nog herinneren?' Geloof me, dat kan. Ik weet alles nog precies, omdat je intuïtief op het moment zelf aanvoelt dat het niet hoort. En soms doet het ook pijn, waardoor het een nog diepere indruk maakt.

Let op

Ik heb het verhaal van mijn misbruik opgeschreven in mijn eerste boek 'Kind van de onderwereld.' Misbruik gebeurt veel vaker dan je denkt en soms gewoon onder je neus. Word wakker mensen! Pedofielen zijn heel manipulatief en gaan ver in hun pogingen om hun seksuele lusten op kleine kinderen los te laten. De omgeving leiden ze zo om de tuin met zoetsappige leugens.

Dus alsjeblieft, let goed op je kind en let op seksuele signalen van je kind die niet bij de leeftijd passen."