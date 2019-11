Daghoroscoop 21 november

VANDAAG JARIG

Als u zich daar een beetje voor inspant kunt u uw nieuwe levensjaar met een schone mentale lei en een schoon lijf beginnen. Het zal uw imago ten goede komen als u afrekent met ongezonde gewoonten en vooringenomen visies. U vindt of krijgt een andere werkomgeving.

RAM

De stemming lijkt vandaag vreedzaam en ontspannen. U hebt geen gebrek aan energie en kunt veel gedaan krijgen. Dwaal in gedachten eens af naar de komende feestmaand en bedenk hoe u het gezellig gaat maken voor uw geliefden.

STIER

Wees u ervan bewust dat geven en nemen nodig is om goede relaties in stand te houden. Positieve interactie met collega’s, familie en vrienden vereist flexibiliteit en inzicht in hun wensen. Laat u niet aan het twijfelen zetten door gekonkel.

TWEELINGEN

Doe uw uiterste best om het een relatie naar de zin te maken als die een beslissend verschil kan betekenen voor een geliefde. Het veranderen van een regeling om aan een plotseling verzoek te voldoen zal wat handigheid vereisen.

KREEFT

U kunt geneigd zijn u extravagant te gedragen. Zorg dat u een goed beeld hebt van hetgeen nodig is voor dat u ernaar op zoek gaat. Koop geen spullen die u zich niet kunt veroorloven. Wanhoop niet als u nog geen relatie hebt.

LEEUW

Straal tevredenheid en zelfvertrouwen uit, dan zal die houding overslaan op de mensen om u heen. Multitasken zal voor een goede aantekening op uw conduitestaat zorgen en mogelijk ook voor een salarisverhoging of promotie.

MAAGD

Een goed moment om plannen uit te werken voor een project dat over een aantal dagen van start gaat. Naarmate u langer nadenkt over hetgeen u aan het doen bent, des te meer inzicht verwerft u in de materie. Er kan een romance opbloeien.

WEEGSCHAAL

Uw vaardigheden als leider ontwikkelen zich en u zult daar plezier van hebben in teamverband. Een lange termijn doel komt dichterbij en dat zal u motiveren om uw persoonlijke of professionele agenda door te drukken.

SCHORPIOEN

Raak niet gestrest als u zich niet op uw gemak voelt te midden van invloedrijke lieden en probeer zoveel mogelijk van de situatie op te steken. Beschouw het als een gunst als een superieur u een duwtje in de juiste richting geeft.

BOOGSCHUTTER

Begin de dag met iets nieuws te bedenken om de normale routine te doorbreken. Maak plannen voor een vakantie nu de feestdagen naderbij komen. Wees bereid voor evenwicht te strijden in relaties, uw loopbaan en familiezaken.

STEENBOK

Een compromis bereiken zal vandaag niet eenvoudig zijn., maar nodig als u een doel wilt bereiken. Probeer het beste ervan tot u te nemen en het slechtste te negeren als bepaalde sociale omstandigheden u tegen de borst stuiten.

WATERMAN

Zowel een intieme als zakelijke relatie kan onder druk komen te staan. Pak het voorzichtig aan teneinde zinloze krachtmetingen te voorkomen. Niet alles zal uitpakken zoals u denkt en soms is het beter problemen te laten betijen.

VISSEN

Trap op de rem als u de aandrang voelt te weelderig te gaan leven. Veel geld uitgeven en uw gezondheid verwaarlozen zal uiteindelijk uw imago schaden. Laat vandaag niets aan het toeval over en neem niets aan als vanzelfsprekend.

