’De buurvrouw moet gewoon van mijn man afblijven’

Vier maanden geleden kregen we een nieuwe buurvrouw. Net gescheiden, drie schattige kindjes, dot van een hond. Ze kwam op de koffie en ik vond haar echt hartstikke leuk. We kletsten meteen een eind weg. Ik dacht zelfs: ’Nou, dat kan nog weleens een vriendin worden’. Maar ik begon het al iets minder leuk te vinden toen ze langskwam en mijn man er was. Ineens ging alle aandacht naar hem uit. En daarbij lachte ze opeens heel anders. Ze kreeg ineens iets kittigs, speelde met haar haren, ging raar zitten... Het was een bizarre gedragsverandering.

Flirten

Mijn man reageerde zoals hij is: joviaal, goedlachs. Hij had totaal niet door dat de buurvrouw met hem flirtte. Maar ik wel. En ik werd er narrig van. Het duurde niet lang of ze belde. Of mijn man iets bij haar wilde ophangen? Ik vond dat eigenlijk niks, voelde aan mijn water dat het een smoesje was. Maar ik liet hem gaan, want helemaal zeker wist ik het natuurlijk (nog) niet. Nadat hij inderdaad een plank had bevestigd, wilde hij weer naar huis. Maar nee, ze wilde hem per se bedanken met een biertje en wat snacks.

Gek genoeg kwam ze niet meer bij mij op de koffie en stond ze alleen voor de deur als ze iets van mijn man nodig had. De ene keer had ze lekkage, de andere keer deed het koffieapparaat het niet. En altijd moest hij daarna nog even blijven voor ’de gezelligheid’. Na de zoveelste keer zei ik tegen hem: ’Ze regelt maar een klusjesman, jij hebt het druk zat.’ Dat vond hij flauw van me, en dat was het misschien ook wel, maar ik kon het niet uitstaan. Ze moest gewoon van mijn vent afblijven!

Zijn lievelingssnack

„Nou stond ze laatst opnieuw voor de deur. Of ik mijn man even wilde uitlenen, want de goot was verstopt. En ze had spareribs voor hem gemaakt, als beloning. ’Zijn lievelingssnack, maar dat weet jij natuurlijk wel’, giechelde ze. Nee, dat wist ik niet. En hoe onbelangrijk dat gegeven ook was, dat zij het wist en ik - nota bene al dertien jaar zijn vrouw - niet, maakte me ziedend. Dat stond daar maar mijn man vol te proppen met lekkere hapjes en biertjes. En dat stond daar maar superslank en sexy te wezen in een mooi jurkje en op hakjes, terwijl ik daar in mijn huispak stond met rare sokken aan. Ik ontplofte. „Weet jij wat jij moet doen?” vroeg ik. „Die spareribs aan die stomme hond van je geven en een cursus doe-het-zelven volgen.” En ik knalde de deur dicht.

Brief

„De volgende morgen vond ik een brief op de deurmat. Van de buuf. Dat ze ernstig teleurgesteld in mij was. Dat ze na een moeizame scheiding wel iets meer solidariteit had verwacht. En dat het toch wel heel sneu was dat ik zo jaloers reageerde en dat ze het alleen maar goed bedoelde en zeker niet uit was op mijn vent. Ze kon wel wat beters krijgen! Dat laatste was natuurlijk wel een nare uithaal van haar, want mijn vent had haar anders wel keer op keer uit de brand geholpen. Maar het was duidelijk: we waren goede buur-af.

Ik heb het mijn man nooit verteld. Hij merkte laatst wel op dat hij de buurvrouw al een tijdje niet meer had gezien, maar daar reageerde ik niet op. Of ze hem nou wel of niet wilde, ik ben blij dat we van haar af zijn.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.