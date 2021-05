’De k*tkanker gaat me echt niet kapotmaken’

We zijn op jacht naar Surinaamse snacks. Ja natuurlijk voor het Songfestival. Wat dacht je dan? Dat ik mijn bezoek vanavond broccoli voor ga zetten? Dat zou kinderachtig zijn. En ook niet erg feestelijk. Nee, ik zoek pasteitjes en hapjes met kip. We gaan er een feestje van maken. Daar zijn we wel aan toe, aan een feestje...

Hot topic

Ik heb er al eerder over geschreven, het Eurovisie Songfestival is een enorm ding bij ons in huis. Vorig jaar wist oudste zoon nog best ver te komen in een radioquiz over het onderwerp omdat het liedjesfestijn serieus een van de hot topics is tijdens familiefeestjes. Eerder had dochter een vriendje met een kort lontje en haar broer wist daar feilloos de vlam in te steken. Vlak voor de boel echt ontplofte, was er altijd wel weer iemand die de lucht wist te klaren: hoe heette dat nummer nou ook alweer met die oude Russische oma’s? En wat vinden jullie nou van acts die twee keer meedoen aan dezelfde wedstrijd? De spanning vloeide zo van de schoudertjes af.

Surinaamse hapjes

Er komt natuurlijk ook altijd van alles op tafel: regenboogkleurige taarten voor de gayvibe, hapjes uit verschillende landen, bij voorkeur van de favorieten. In het jaar dat Duncan won hadden we met vooruitziende blik een Hollands buffet in elkaar gedraaid (en daarna werden we zo dronken dat we om 3 uur ’s nachts gewoon koude bitterballen zaten te eten) en dit jaar wordt het dus Surinaams. Voor Jeangu. Niet omdat ik denk dat hij gaat winnen trouwens. Ik zou het hem enorm gunnen, maar ik denk dat hij tevreden moet zijn met het feit dat zijn statement de halve wereld over gaat: Birth of a new age. Met die ene zin, de zin waarvan ik twee weken geleden niet wist hoe belangrijk dat voor me zou worden:

Yu no man broko mi

Jij gaat me niet breken…

Kant- en klaar

Terug naar het begin van deze tekst: Ik ben met mijn dochter op safari in de Hanos schreef ik. Viel jou dat ook op? Ik dus, je weet wel, ik die alles het liefst from scratch in elkaar draait, shopt een wagen vol kant en klare pasteitjes en andere ongein. Dingen die alleen maar hooguit even in de oven hoeven om opgepimpt te worden.

Het kan verkeren…

En soms verkeert het dus ineens helemaal de verkeerde kant op. Ergens begin april schreef ik op deze zelfde plek de heerlijke woorden: de scan was schoon. Ik eindigde de betreffende blog met de mededeling dat ik voorlopig niet meer over kanker zou schrijven. No news on the Western Frontier. En dat werd op den duur ook zo saai...

Hoofdpijn...

En toen kreeg ik hoofdpijn. Kanonne, zul je altijd zien. Ik was net zo leuk op weg naar de toekomst. Lang verhaal kort: er werd een uitzaaiing gevonden in mijn hersenen.

Gedonder. Onderzoeken, heel veel huilbuien, kalmeringstabletten, gesprekken met artsen waarvan de een me heel erg verdrietig maakte en de ander de boel toch weer wist te relativeren. Het waren, kort door de bocht, niet de fijnste weken van het jaar.

Paniekaanvallen

Inmiddels is de uitzaaiing, die klein was en goed bereikbaar volgens de arts, bestraald. Als het goed is, is ie weg. Een extra scan wees uit dat er op dit moment geen andere verschijnselen van de ziekte te vinden zijn in mijn lichaam. Ik heb nog steeds enorme koppijn. Lang leve de paracetamol. Jammer dat zo’n pijnstiller niet helpt tegen de paniekaanvallen.

Wie schrijft, blijft

Misschien blijft het hierbij. Je weet het niet. Een mens mag blijven hopen. En misschien ook niet. Dan schrijf ik af en toe op deze plek tussen de gezellige stukjes over brood bakken en cocktails mixen iets over een nare kankeroprisping. Want wie schrijft, blijft, dus daar houd ik me dan maar aan vast. En als ik iets geleerd heb: schrijf nooit dat je ergens nooit meer over schrijft, want je krijgt het als een boomerang terug in je gezicht.

You go Jeangu!

Al te veel gedonder kan ik verder er niet bij hebben aan mijn hoofd. Ik zou niet weten waar ik nu de energie vandaan moet halen om rotiplaten te knutselen en maizenakoekjes te bakken. Vandaar dat ik dit jaar de tafel vol zet met door anderen gekookt en gebakken lekkers. You go Jeangu!

Vanavond doe ik net alsof je het voor mij zingt:

Yu no man broko mi

Jij gaat me echt niet kapotmaken. K*tkanker!