’Tien procent inkomen sparen is voor de meeste mensen écht wel te doen’

„Laat ik vooropstellen dat sparen voor heel veel Nederlanders (574 duizend huishoudens) écht niet is weggelegd. Voor mensen met schulden, een minimumloon en veel te hoge vaste lasten, voor mensen die aankloppen bij de voedselbank, het ene gat met het andere dichten en hun kind echt niet voor de lol zonder ontbijt naar school sturen is ’even’ tien procent van het inkomen apart zetten een meer dan kolderiek voorstel.

Arrogantie

Voor hen zou het sparen nog een gat in de begroting betekenen, al blijft het geld dan in eigen beheer. Ach, het is gewoon geen optie, het geld ís er simpelweg niet. Dat je giftig wordt om zo’n opmerking snap ik dan volledig, waar haalt iemand de arrogantie vandaan jouw probleem te willen oplossen met een kop koffie op het station minder?

Onbetaalbaar

Maar er is ook een deel dat luidruchtig zucht en steun onder de inflatie, in ieder gesprek over de energieprijzen begint en roept dat het niet te doen is, een beetje fatsoenlijk rondkomen – wel mét de nieuwste iPhone in de handen. Het leven is onbetaalbaar, maar over de extreem kostbare verslaving aan sigaretten of drie keer per week eten laten bezorgen mogen we het niet hebben. Die drie katten en twee honden bieden troost in moeilijke tijden. Troost én torenhoge rekeningen van de dierenarts.

Skere student

Het kopje koffie op het station waar Mijnhardt over begint wordt door Twitteraars vol afschuw weggehoond; wie heeft daar tegenwoordig nog budget voor? Nou, ga er eens kijken, zou ik zeggen. Bij de gemiddelde Starbucks staat een flinke rij en die hele keten drijft op studenten die zichzelf voor de vorm ’skeer’ noemen, maar wel dagelijks een latte macchiato met een extra shot caramel kunnen veroorloven. Het hoort erbij. Het is een eerste levensbehoefte geworden. We willen veelal niet bezuinigen.

Nagels en wimpers

We geven geld uit aan zaken die het leven weliswaar hartstikke leuk maken, maar echt niet noodzakelijk zijn. Vrijwel iedereen heeft een sportschoolabonnement, terwijl je ook gratis op straat kunt joggen. Met enige regelmaat lunchen bij een leuk tentje, terwijl je ook een brood en wat beleg kan kopen om thuis bij te kletsen met een vriendin. Allemaal de nagels gedaan, de haren gekleurd; menig vrouw heeft tegenwoordig wimpers waar je ook de tuin mee kunt bezemen; het mag allemaal wat kosten, die look.

Klagers

Avondje uit? Laten we eerst even een escaperoom doen; dat is ook alweer een maand geleden. En dan dit weekend een festival, toch? Zondag lekker uitbrakken in de sauna. We leven al zo lang in zo’n overdaad en luxe, dat we het gewoon niet meer doorhebben. En laat ik het nogmaals benadrukken; ik heb het hier niet over mensen die in echte armoede leven. Ik heb het hier over de klagers die nu de hoogste boom in gaan over die 10% sparen.

Rotzorg

Tien procent van je inkomen sparen is voor de meeste mensen prima te doen, je moet het alleen wel willen en dáár zit ’m de crux. We willen onze luxe niet opgeven voor een buffer op de bank. We willen geen stap terugdoen in tijden van economische crisis, dat moet de overheid maar voor ons oplossen. Wat het Nibud adviseert, zal de meeste mensen een rotzorg zijn. Ze hebben toch al besloten dat het volstrekt onmogelijk is.

Sport

Onlangs interviewde ik Gierige Gerda, die financieel een stap terug moest doen en het ineens bleek te kunnen, besparen. Ze vond het zo leuk dat ze een Instagram-account opende en haar tips ging delen. Besparen werd een sport en nog lucratief ook. 10% lijkt een hele hoop, maar als je eens kritisch naar je eigen uitgaven gaat kijken, bereik je veelal met wat eenvoudige dingen een hoop.

Lekkerder

Toch die verslaving eens aanpakken. Eens in de week boodschappen doen. Zelf koffie van huis meenemen, mét extra shot caramel. Ik denk dat ik niemand hoef te overtuigen van het genot van de zekerheid van wat geld achter de hand. Het is wat mij betreft duizend keer lekkerder dan welke stationskoffie ook.”

