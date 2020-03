Proost! Of toch niet (meer)?

Zichtbaarheid

Enerzijds heb je BN’ers die een foto met alcohol posten als ze iets te vieren hebben, maar er zijn natuurlijk ook degenen die betaald worden om het te promoten. In talkshows wordt gasten ook eerder een biertje of wijntje voorgeschoteld in plaats van een glas water. Moeten de media hierin gereguleerd worden?

Verslavend

Maar wat is er nog verslavend buiten alcohol? Juist ja, suiker. Daar is tegenwoordig geen ontkomen meer aan als je even op je instagramfeed loopt te scrollen. Lekkere taartjes, chocoladerepen en andere zoetigheden kom je altijd wel tegen. Zou dit dan ook verboden moeten worden? Want in Nederland kampt nog steeds 13% van de mensen met obesitas.

Praat mee

Wat vind jij van het mogelijk verdwijnen van alcohol op social media en televisie? En wat als dit in de toekomst ook zal gebeuren met ongezonde etenswaren? Gaat dit te ver? Mogen mensen dan helemaal niet meer genieten? Of is het gewoon beter voor jouw gezondheid (en die van je kind(eren))?