Zelf lust ik er wel pap van: ik zit in alle WhatsApp-groepen die mijn buurt rijk is. En momenteel zijn dat Buurtweetjes (60 deelnemers), Buren (28 deelnemers) en Alarm (127 deelnemers). Toen corona uitbrak, kwam daar nog Stock it! (241 deelnemers) bij, maar die groep is alleen bedoeld voor foto’s van de heerlijkste gerechten die ik zou kunnen bestellen bij een echtpaar verderop, dus daar ben ik recent uitgestapt.

Petitie

Want het gaat mij niet zozeer om de appjes over petities, klachten, tips, inbraak, loslopende huisdieren, geparkeerde auto’s, zelfgemaakte mondkapjes, gevonden bankpasjes (best vaak), over te nemen vouchers, door te geven puzzels, hamsterkooien, kinderstoeltjes of andere huisraad... Maar vooral om de reacties daarop. Want die zijn vaak om te smullen: klaagt er een buur over - sinds kort dus weer - vliegtuiglawaai, dan reageert een andere buur met een uitgebreide app dat het zondag is en hij heerlijk naar muziek luistert en de betreffende buur ook eens een hobby zou moeten gaan zoeken.

Of iemand stuurt een steunpetitie voor een hier niet nader te noemen burgemeester, reageert iemand direct dat zij alleen meedoet aan een petitie voor de plaskrul. En wordt er op zondag verbouwd, dan kun je er vergif op innemen (niet echt doen hoor!) dat een klaagappje al in de maak is.

Praat mee

Al met al vind ik zo’n WhatApp-groep dus kostelijk vermaak alleen ben ik wel van mening dat politiek (o.a. petities) en religie beter niet in zo’n groep besproken kunnen worden. Dus vroeg VROUW zich af: ’Alles in de buurt-WhatsApp gooien... Hoe verstandig is dat?’ Praat mee op onze Facebook-pagina!