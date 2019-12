VROUW kersthoroscoop

RAM

Jij gaat er hélemaal voor. Het zal jouw gasten aan niets ontbreken. Je weet wat lekker is en daarbij ben je ook nog eens ontzettend creatief. Door kleine details toe te voegen aan het bestek en aandacht te besteden aan bijzondere accessoires, weet jij je tafel in een handomdraai om te toveren tot een feestelijk buffet dat zo uit een kerstmagazine lijkt te komen. (De kerst is doorgaans een mooie aanleiding om weer eens extra schoon te maken in huis.) Ook kijk je niet op een euro meer of minder. Aangezien je liever kiest voor het gemak maar wel graag iets lekkers serveert, ben je niet te beroerd om wat extra geld uit te geven aan kant en klare hapjesschotels. Omdat je het wel fijn vindt om te laten zien dat je zelf ook nog wel iets kunt, sta je minimaal één dag zelf in de keuken. Naast het feit dat je een fantastische gastvrouw bent, neem je ook graag de rol van entertainer op je.

STIER

Hoewel je dol bent op gezelligheid, hoeft het voor jou allemaal niet te massaal, althans, niet bij je thuis. Een select groepje vrienden of familie is welkom, maar als het er meer dan zes zijn raak je aardig in paniek. Niet alleen vanwege het feit dat je het lastig vindt om voor een groot gezelschap te koken, maar ook omdat je de boel graag netjes houdt. Moeten al die mensen echt allemaal op jouw wc? Wie knoeit daar op je vloerkleed? En wát? Om nog maar te zwijgen over wat alles kost; of je een emmer leeggooit! Eerlijk is eerlijk, hoewel je echt wel je best doet, word je liever ergens uitgenodigd dan dat je zelf uitnodigingen verstuurt. Jouw ideale kerst ziet er als volgt uit: één dag bij iemand op visite en één dag heerlijk in je eentje of samen met je partner gezellig thuis op de bank voor de televisie. Desnoods in je rendierhuispak met een pizza op schoot. Of de kliekjes van gisteren.

TWEELINGEN

Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Het maakt jou niet uit of er tien, twintig of dertig man over de vloer komt, schoonmaken doen we morgen wel weer. Neemt een bezoeker iemand mee die je nog niet kent? Geen enkel probleem, er is altijd ruimte voor vrienden van vrienden. Qua eten ga jij liever voor veel lekkere hapjes dan voor één diner. Grote kans dat je een lopend buffet verzorgt waarbij iedereen vrij is om te gaan en staan waar hij of zij wil. Lang stilzitten is sowieso niet echt jouw ding. Liever loop je rond om met iedereen te kletsen en zo nu en dan even lekker te dansen. Zit je wat krap bij kas? Niet erg, ook dan is iedereen gewoon welkom. Als alle genodigden zelf iets te eten of te drinken meenemen heb je zomaar een booming American Christmas Party. Bereid je maar voor op een nachtje doorhalen want voor drie uur ‘s nachts lig jij niet op één oor. En je gasten ook niet.

KREEFT

Jij viert de kerst het liefst met je eigen gezin of een select gezelschap en misschien zelfs één dag alleen met je partner. Wel zorg je dat het hele huis sfeervol is versierd en besteed je uitgebreid aandacht aan het eten. Ondanks het feit dat het een niet al te drukke bedoening is bij je thuis, gaan de gasten die je hebt wel vrolijk én voldaan naar huis. Al weken van te voren struin je het internet af naar lekkere recepten en loop je alle winkels af om speciale lekkernijen in te slaan. Eten is belangrijk! Uiteraard doen jullie gezellig samen spelletjes, staat er de hele dag kerstmuziek op en wordt de dag afgesloten met een gezellige kerstfilm. En koffie met bonbons. Natuurlijk doe je net als elk jaar weer veel te veel boodschappen en breng je wanneer de kerst weer voorbij is, de buren, je vrienden en familie allemaal iets lekkers. Niet vergeten je Tupperware terug te vragen!

LEEUW

Met je zorgzame karakter en je neiging tot pronken met je prachtig versierde huis is het redelijk vanzelfsprekend dat het een zoete inval is bij jou met kerst. Er staat nog net geen wegwijzer aan het begin van de straat met een grote pijl naar jouw adres. Wel staat er een reuzekerstman voor de deur met in zijn handen een bord met daarop in koeienletters het woord ‘welkom’ geschreven. Want dat is iedereen bij jou. Welkom! Hoewel je vrij chaotisch bent, moeite hebt met organiseren en je waarschijnlijk drie keer terug moet naar de winkel omdat je weer iets vergeten bent, mag het uiteindelijke resultaat er absoluut zijn. Jouw creativiteit in combinatie met je goede smaak doet menig mond open vallen van verbazing en bewondering. De andere kerstdag laat je graag de boel even de boel, maak je je mooi en ga je er fijn even op uit. Niet omdat je genoeg hebt van bezoek, maar vooral omdat je ook graag nog even de show steelt op andermans feest.

MAAGD

Je houdt van de gezelligheid die kerst met zich mee brengt, maar men moet het niet in het hoofd halen om onverwacht aan te wippen, te laat te komen of rommel te maken in je huis, want dan ben je op slag chagrijnig. Je wilt graag exact weten waar je aan toe bent en wanneer en met wie. Gaat eenmaal alles naar wens en houdt iedereen zich aan de regels, ben je een fantastische gastvrouw die aan alles heeft gedacht. Alles wordt tot in de puntjes geregeld en voor alle gasten is precies datgene in huis wat ze zo lekker vinden. Je neemt deze taak zelfs zó serieus dat de kans groot is dat je uiteindelijk met de vlekken in je nek aan de perfect georganiseerde kerstdis zit. Niet zelden volgt er een ontlading in de vorm van hoofdpijn of maagklachten. De volgende dag blijf je óf liever thuis óf word je elders uitgenodigd. Tenminste, als de gastenlijst je aanstaat…

WEEGSCHAAL

Met jouw gevoel voor stijl en kleur is kerst voor jou het perfecte excuus om je hele huis onder handen te nemen. Je deinst er zelfs niet voor terug om vóór je je gasten uitnodigt nog ‘even’ een hele wand te schilderen, ander meubilair aan te schaffen of bijzondere accessoires te kopen. Immers, je oude interieur heeft iedereen al gezien. Kerstfeest bij jou thuis is dé party van het jaar en voor jou is het pas geslaagd als iedereen het erover eens is dat het werkelijk ‘af’ was. Omdat je dol bent op je vrienden en familie is iedereen erbij, niemand uitgezonderd. Ook wanneer je door anderen wordt uitgenodigd ga je er op je kerst-best heen en weet je al direct bij binnenkomst een grote schare bewonderaars en geïnteresseerden om je heen te verzamelen. Niet alleen omdat je eruit ziet om door een ringetje te halen, maar vooral ook omdat je altijd wel iets leuks te vertellen hebt of een grappige anekdote paraat hebt.

SCHORPIOEN

Juist omdat je zeer selectief bent waar het uitnodigen van mensen betreft, maak je er met de feestdagen graag werk van. Een paar keer per jaar wanneer er sprake is van een bijzondere gelegenheid, pak je flink uit en heb je graag al je dierbaren om je heen. Zo ook met kerst. Alleen niet de hele dag alsjeblieft, want hoewel je het belangrijk vindt dat iedereen het naar zijn zin heeft, voel je je ook weer niet geroepen om non-stop iedereen van ’s morgens tot ’s avonds te entertainen. Wel speelt muziek een grote rol bij het creëren van de juiste sfeer. Als fervent muziekliefhebber weet je als geen ander de perfecte playlist samen te stellen. Toch is één van de twee kerstdagen een huis vol mensen voor jou meer dan genoeg. De volgende dag ga je graag met je geliefde uit eten in een mooi versierd restaurant en sluiten jullie de avond af met een wandeling door de prachtig verlichte stad.

BOOGSCHUTTER

Wanneer jij mensen uitnodigt kan men er zeker van zijn dat je overal aan gedacht hebt. Iedereen is dan ook blij en ontspannen… behalve jijzelf. Vaak kijk je gespannen rond om uit het gedrag en de gezichtsuitdrukking van je gasten op te maken of iedereen het nog wel naar zijn zin heeft of ren je voortdurend van hot naar her omdat je voortdurend bang bent dat je iets vergeet of er iets aanbrandt. Hierdoor heb je amper de tijd om uitgebreid met iedereen te kletsen. Jammer, want je bent juist zo’n fijne gesprekspartner! Maak het jezelf iets gemakkelijker wat de hapjes betreft zodat je een en ander van te voren al kunt klaarmaken en zet op een grote tafel een emmer met ijsblokjes neer waar je diverse drankjes in legt. Op die manier hoef je niet constant in de gaten te houden of iedereen van alles is voorzien en heb je zelf ook iets aan je feestje.

STEENBOK

Uiteraard vind je het leuk als men jou vraagt om bij hen te komen eten, maar ‘oost west, thuis best’ is nu eenmaal het spreekwoord dat jou helemaal op het lijf geschreven is. Ook met de feestdagen. Het liefst nodig je de ene kerstdag je vrienden uit en de andere je familie. Of gewoon de hele bups gezellig bij elkaar, ook prima! Je draait je hand niet om voor een heerlijk feestmaal dat bestaat uit de meest aparte, exclusieve en vaak zelfs exotische gerechten. Wel vind je het belangrijk om alles op je gemak te kunnen organiseren en wil je tijdens het koken ook beslist niet voor de voeten gelopen worden. Ruim van te voren begin je met het doen van de boodschappen, het voorbereiden van de hapjes en de maaltijd. Twee volle dagen geef je alles om het iedereen naar de zin te maken dus als je daarna voorlopig weer even tijd voor jezelf wilt, zal niemand dit verbazen.

WATERMAN

Jij bent doorgaans zo druk dat je echt een keuze moet maken over waar en met wie je de kerstdagen zal doorbrengen. Eerlijk gezegd ben je niet zo dol op verplichtingen, laat staan dat je bereid bent tot opzitten en pootjes geven. Het liefst ga je voor het meest spontane feestje waarbij je kunt komen en gaan wanneer je dit zelf wilt of neem je de uitnodiging aan van iemand waarvan je zeker weet dat je er volledig jezelf kunt zijn en je er ook daadwerkelijk thuis zult voelen. Het komt ook nog wel eens voor dat je niemand iets toezegt en geheel onverwacht alsnog met een fles wijn en een kerstster op de stoep staat. Verrassing! Waterman is binnen, laat het circus maar beginnen! Aangezien je niet graag afspraken maakt, vind je het ook geen enkel probleem als men onverwacht bij jou op de stoep staat. Ze zijn van harte welkom. Mits je thuis bent.

VISSEN

Hoewel je meestal de voorkeur geeft aan rust of het gezelschap van een klein groepje mensen, ga je eens per jaar helemaal los en is iedereen van harte welkom. Dan haal je alles uit de kast, kook je voor een heel weeshuis en sla je drank in voor het hele dorp. Of men nu op afspraak komt of met de deur in huis komt vallen; jij bent de gastvrijheid zelve en niemand komt iets tekort. Zelf ben je de eerste die de teugels helemaal laat vieren. Polonaise rond het huis en via het dak weer terug. Merry Christmas everyone! Toch is één dag kermis wel genoeg. De volgende dag ben je het liefst samen met je geliefde en doen jullie je tegoed aan een heerlijk diner voor twee, draaien jullie muziek en kijken jullie films. Of een goede cabaretshow, want naast jijzelf dient natuurlijk ook je fantastische gevoel voor humor te worden gevoed.

