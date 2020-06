Hoezo zieken en bejaarden langer thuis voor andermans plezier?

Een ouder echtpaar zit achter een glaasje wijn. Hij streelt even over haar hand. Hoe leuk, ze zijn kennelijk nog steeds verliefd. Zij heeft een hip grijs kapsel, hij is kalende. De serveerster vraagt vanaf een veilige afstand of ze nog iets kan brengen. „Nee hoor kind”, zegt de man. „We zijn helemaal tevreden zo. Dat we na al die weken thuis eindelijk weer een terrasje mogen doen. Wat een feest.”

Huppeltje

Ik loop vrolijk verder met mijn hond. De stad komt weer tot leven, hier en daar bruist er wat, soms lijkt het zelfs of ik iemand stiekem een huppeltje zie maken. Ternauwernood weet ik een tegenligger te ontwijken die nogal ver naar links (voor mij rechts) loopt. Ik moet mezelf zowat tegen de gevel drukken om de 1,5 meter in stand te houden. Ach, iedereen kan zich vergissen. Toch?

Ik probeer mezelf nogal fanatiek aan de regels te houden: ik loop zoveel mogelijk rechts, houd 1,5 meter afstand en was mijn handen. Ben ik zo bang om corona te krijgen? Eigenlijk niet. In mijn woonplaats staat de teller momenteel op 0 ziektegevallen. Dan wordt het wel heel lastig om iemand met het virus onder de leden tegen het lijf te lopen. Daarbij geloof ik oprecht dat je in de buitenlucht nauwelijks risico op besmetting loopt. Zolang ik met vrienden afspreek op een terras of in het park, kan er mij niet zo veel gebeuren. Denk ik.

Regels

Maar ik ben niet alleen op de wereld. Er zijn mensen die wel nog heel bang zijn, die volslagen in paniek naar de supermarkt gaan, zwetend van angst de hond uitlaten... Waarom zou ik hen het leven nog moeilijker maken door die paar eenvoudige regels niet te respecteren? Kost het me levensvreugde om rechts te lopen, lever ik driekwart salaris in als ik geen 1,5 meter afstand houd? Nee, het kost me helemaal niks. Dus als ik er op die manier voor kan zorgen dat anderen zich veiliger voelen, waarom zou ik dat dan niet doen?

„Omdat ik me de wet echt niet ga laten voorschrijven door een stelletje idioten”, lees ik in de Facebookgroep Nee, tegen 1,5 meter. De speciale pagina is in het leven geroepen door mensen die zich enorm zorgen maken over ouderen en zwakkeren die nog steeds min of meer opgesloten zitten in verpleegtehuizen, geen bezoek mogen krijgen en niemand mogen knuffelen. Ik snap die zorgen. Ik kan momenteel ook niet meer doen dan mijn vader (85) af en toe een pakje sturen met iets lekkers erin.

Krankzinnigheid

Maar zoals zoveel clubs met een naam waarin ’nee’ voorkomt, is ook deze club vrijwel meteen na oprichting gekaapt door ’kwaaie mensen’ die te (on)pas schreeuwen dat iedereen die een mondkapje draagt, 1,5 meter afstand houdt of op welke andere manier dan ook zich aan de regels houdt, meteen moet worden opgeknoopt wegens verregaande krankzinnigheid. Halve garen zijn wij, de makke schapen die naar de pijpen van het RIVM dansen. Al scrollende door de berichten kom je zelfs mensen tegen die willen weten of er iemand is die ook echt een dierbare is verloren aan corona. „Ik ken zelf niemand. Ik geloof er niks meer van. Die hele corona is een verzinsel van de overheid.” Eh...

Maar daar gaat het me nu niet om. Gekkies vind je overal. Veel erger vind ik het aantal berichten dat anderen oproept om de regels met voeten te treden. „Ik loop lekker met opzet links”, meldt bijvoorbeeld een mevrouw. „En dan moet je ze opzij zien springen, de angsthazen. Lachen man…”

Lachen man? Ik kan er wel om janken! Beste mevrouw, u vindt het grappig dat mensen doodsbang zijn? Hoeveel moeite kost het u om de keuze van een ander te respecteren en afstand te bewaren? Dat kost u helemaal niks. Hooguit een beetje inschikkelijkheid. Ondertussen kunt u nog steeds gaan en staan waar u wilt. Weet u wat u bent? Een pestkop! Wat u doet, is precies hetzelfde als wat een kind doet die zonder enige reden een ander kind in elkaar slaat alleen omdat het rood haar heeft, of kleiner is. U kleineert en vernedert een ander om uzelf beter te voelen. Hoe sneu!

Zo, dat is er uit. Lucht het op Hurkmans? Ja, enorm.

Beste lezer, je begrijpt het al. De post van deze mevrouw schoot me in het verkeerde keelgat. Dus ik deed wat je nooit moet doen, ik plaatste er een reactie onder; dat zij met dit gedrag het dus de mensen die zwakker en ouder zijn onmogelijk maakt om ook weer een terrasje te pakken. Weet je wat ze antwoordde: ’Dan blijven ze toch lekker thuis!’ Ik ben even onder mijn bureau een potje gaan huilen.

Daar gaan we dan met de solidariteit. Hoe egoïstisch kun je zijn? Als jij je pleziertje maar hebt, dan is het goed? Daar moet ieder ander maar voor bloeden? Dat lieve, oudere echtpaar sluit jij bij voorkeur op omdat je dan tenminste links kan lopen? Waarbij het echt volstrekt onduidelijk is waarom je dat per se wil trouwens. In je auto of op de fiets houd je toch ook rechts? Wat is precies het probleem? En hoe rijmt dat nou precies met die doelstelling van de Facebookpagina waarmee het allemaal is begonnen: de bejaarden weer een fijner leven geven?

In het nauw

Ik kan met geen mogelijkheid begrip opbrengen voor de opstandige mevrouw die er zo enorm van geniet om mensen op straat in het nauw te drijven. Misschien dat meneer Latten het snapt, maar ik vermoed dat iemand haar als baby gewoon op het hoofd heeft laten vallen of zo. Misschien moeten we haar voor de zekerheid maar wat langer ophokken. Kan zomaar onderliggend lijden hebben veroorzaakt natuurlijk.