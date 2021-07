Moeten we weer aan de mondkap?

Zo belandde vriendin A per ongeluk op een voetbalfeestje waar een man of veertig elkaar bij ieder doelpunt juichend in de armen vielen. En vriendin B had een etentje met vriendinnen die meteen bij aankomst riepen: ’Yes, we zijn gevaccineerd. We mogen weer.’ En uitgebreid aan het knuffelen sloegen. „Maar”, zo vertelde ze, „ik heb zelf pas één vaccinatie gehad en niet eens twee weken geleden. En aangezien de meeste vriendinnen jonger zijn, vermoed ik dat die ook nog lang niet volledig zijn beschermd.”

Ondertussen gaan ook jongeren los op vakantie en festivals. Er wordt gehugd, gezoend en gefeest. Alsof corona nooit onder ons was. Maar dat was het wel. Sterker nog, zo zien we in die akelige cijfers, dat is het nog steeds. De versoepelingen zijn dan ook geen vrijbrief om iedere voorzichtigheid te laten varen. „Juist nu”, zo zei iemand, „zou je mondkapjes verplicht moeten stellen. Toen we niks mochten, had die extra bescherming geen enkele zin. We kwamen toch niemand tegen. Maar nu zou bescherming tegen het virus juist optimaal moeten zijn. Wel feesten, maar met mondkap. Dan neem je vanzelf ook beter die anderhalve meter in acht.”

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Hoe krijgen we de mensen zo ver dat ze bereid zijn tot het nemen van wat meer verantwoordelijkheid? Is schermen met die cijfers een goed idee, of moet gewoon die mondkap terug, terwijl we de rest van de versoepelingen ongemoeid laten tot iedereen is gevaccineerd? Praat mee op onze Facebookpagina.