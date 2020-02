’Ik schaam me voor mijn fantasieën’

In Lieve Sabine bespreken we wekelijks opvallende, leuke, moeilijke en soms ook pijnlijke problemen. Dit keer een VROUW-lezeres die worstelt met het praten over haar fantasieën.

Lieve Sabine, ik vind het fijn om me heel erg gewild te voelen door een man. Dat ervaar ik bijvoorbeeld als hij heel erg opgewonden is en me dan onomwonden meedeelt dat hij NU met me naar bed wil. Dat deed mijn vorige vriend regelmatig; dan zette hij me bij wijze van spreken ter plekke tegen de muur om seks te hebben. Ik vond dat heel erg opwindend. Erover fantaseren ook. Dat ik overmeesterd word, of zelfs vastgebonden. Maar ik vind het moeilijk om dit tegen mijn huidige vriend te zeggen. Ik ben bang dat hij me raar vindt en ik schaam me. We zijn nu een paar maanden aan het daten en hebben ook seks, maar het is allemaal een beetje gewoontjes en vlak. Ik zou het graag anders zien, maar durf dat niet goed te zeggen. Hoe pak ik dit aan?

Sabine: „Toevallig hielden we recent een grote VROUW liefde en seks-enquête en op de vraag wat de ultieme erotische fantasie was, antwoordde 70% - net als jij - fantaseren. Daarvan zei 16% dat ze bruut genomen wilde worden en 11% dat ze van een man droomt die haar volledig aanbidt. Er zijn dus heel wat vrouwen die jouw fantasie delen. Maar een fantasie hoef je toch niet per se te delen met je partner? Die speelt zich toch af in jouw hoofd? En stel dat je het wel deelt, en hij vindt jouw fantasie apart of beschamend dan kun je het uitleggen. Het is niet zo dat je iets heel raars voorstelt, hoor.”

„Je kunt toch ’opbiechten’ dat jij het opwindend vindt als hij zich helemaal laat gaan en zijn opwinding aan jou laat zien? De ervaring leert dat de meeste mannen het ook heel opwindend vinden als de vrouw het goed naar haar zin heeft en zich laat gaan. Ik denk dat het bij een volwassen relatie hoort om bepaalde zaken met elkaar te delen. En als hij van jouw fantasie iets beschamends maakt, zou ik de hele relatie heroverwegen. Succes!”

