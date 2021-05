Daghoroscoop 28 mei - Blijf op je hoede Vissen!

VANDAAG JARIG

Hoewel je een toegewijd familiemens bent, zul je dat komend jaar toch minder zijn dan anders. Dat hoeft niet verkeerd te zijn – je hoeft je er misschien niet druk over te maken, omdat het familieleven stabiel is. Focus meer op je carrière en de buitenwereld en voel je vooral niet schuldig.

RAM

Een dag van uitdagingen, onverwachte gebeurtenissen en vergissingen. Nervositeit kan voor problemen zorgen en dat leidt weer tot ongelukjes en verwarring. Maak pas op de plaats tot je weer over genoeg zelfvertrouwen beschikt.

STIER

Deze dag kan de moeite waard zijn om in je agenda een kruisje te geven. Er doet zich in de kosmos een bijzondere ontmoeting voor die kan leiden tot een vlaag van extreme onafhankelijkheid en flitsen van uitbundige energie.

TWEELINGEN

Weet dat anderen je waarderen om wie je bent wanneer zij onverwacht gul zijn. Waarschijnlijk heb je hen in het verleden bijgestaan en is de cirkel zo weer rond. Je partner zal vandaag onvoorwaardelijk achter je staan.

KREEFT

Je kunt naar goed gezelschap verlangen dus zorg dat je toegankelijk bent. Maak plannen voor een zakelijke bijeenkomst en amuseer je met de doorlopende parade van mensen die in je leven de revue zullen passeren.

LEEUW

Het in praktijk brengen van een recent geleerde techniek of werkwijze kan minder eenvoudig zijn dan het op papier leek. Trek op met de echte keien in je vakgebied. Neem de tijd om je voor te bereiden op een lastig zakelijk gesprek.

MAAGD

Schuif verantwoordelijkheden en verplichtingen even van je af en laat het weekend wat langer duren. Je beschikt over genoeg manoeuvreerruimte om een deadline te halen. Besef dat je maar één keer leeft en dat het niet eeuwig duurt.

WEEGSCHAAL

De komende zeven jaar kunnen zich grote veranderingen voordoen. Je kunt op geregelde momenten worden opgeschrikt, maar dat wordt vertrouwd naarmate de tijd vordert. Maak de stoelriemen vast als je turbulentie nadert.

SCHORPIOEN

Je snelle geest kan voor, maar ook tegen je werken. Wees je bewust van hetgeen je zegt en voelt en maak geen sarcastische opmerkingen. Handel taken één voor één af en zorg dat je tegen de avond alles onder controle hebt.

BOOGSCHUTTER

De komende maanden zullen een voorproefje zijn van hetgeen je de komende jaren te wachten staat. Er lijkt sprake van een verrassend vervolg van iets wat in maart plaatsvond. Je enthousiasme voor werk neemt toe.

STEENBOK

Er kunnen negatieve patronen in de kosmos ontstaan. Iets kan ernstiger blijken dan je verwacht en dat zal je somber stemmen. Je kritische geest kan je belemmeren in het doen van de juiste keuzes. Luister naar een advies.

WATERMAN

Een dag vol tegenstellingen. Zie alle opties onder ogen voor je een besluit neemt als je wordt geplaagd door twijfel of ongemak. Wees niet te trots om hulp te vragen als je daaraan behoefte hebt. Twee kunnen meer dan één.

VISSEN

Doe geen inspannend werk en blijf op je hoede. Negatieve trends zijn van kracht en iemand kan iets voor je verbergen. Iets nieuws en afwijkends dat je makkelijk afgaat kan een geweldige kans bieden om je horizon te verbreden.

