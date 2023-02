Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie ’Familieleden zijn van die mensen waar je ongevraagd toch bij hoort’

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

Is het een compliment om een goede vriendin aan te merken als familie?

Een vriendin van mij vroeg laatst of zij, met haar commentaar, niet tot last was. Daarop zei ik: ‘Jij bent eigenlijk familie, dus hoort het tot last zijn er gewoon bij’. Zij moest daar hartelijk om lachen. Later ben ik gaan nadenken over wat het familie zijn eigenlijk definieert.