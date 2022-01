Seksuele opvoeding, hoe pak je dat aan?

„Om te beginnen vind ik dat we de focus niet alleen op jongens moeten leggen”, stelt Annemiek Waage. „Als we dat doen, gaan we voorbij aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die we in deze maatschappij hebben. Seksuele opvoeding begint al vanaf het eerste levensjaar, maar dan ook wèl voor iedereen. Jongens en meisjes.”

Manipulatief

Voor alle kinderen geldt dat ze moeten leren rekening houden met een ander en naar een ander moeten luisteren, vervolgt Waage. „Daarin heb je als ouder of opvoeder een belangrijke rol en dat begint al heel jong. Je moet het goede voorbeeld geven. Stel, je zegt tegen je kind: ’Geef oma maar een kusje’, terwijl je kind daarin terughoudend is en dat op dat moment helemaal niet wil. Veel ouders willen dan nog weleens manipulatief worden, zonder dat ze dat doorhebben. ’Ah toe, doe dat nou even, anders wordt oma héél verdrietig’. Daarmee leer je je kind eigenlijk ’je kunt wel nee zeggen, maar daar wordt toch niet naar geluisterd’. Je leert ze als het ware af hun grenzen te stellen en nee te zeggen.”

Doordrammen

„Het lijkt misschien wat vergezocht, maar dat is het niet. Leren ’nee’ zeggen is heel belangrijk en er zijn tal van situaties waarin dit voorkomt.” In het voorbeeld met het kusje komt dan nog intimiteit kijken, maar het is zelfs al belangrijk bij op het eerste oog triviale situaties, verduidelijkt Waage. „Als je je kind vraagt: ’Wil je nog een boterham?’, krijg je vaak ’nee’ te horen. Als je vervolgens toch doorzet met: ’Ja, dat moet toch, want je hebt nog maar een halve boterham gehad’, doe je hetzelfde. Je maakt duidelijk dat de ’nee’ van je kind niets waard was en had de vraag net zo goed niet kunnen stellen.”

Empathie bijbrengen

Het is dus belangrijk dat zowel jongens als meisjes goed weten wat het belang van grenzen is. Waage: „Kinderen worden geboren zonder empathisch vermogen en zonder geweten; ze zijn heel jong nog heel egocentrisch. Het is aan jou als opvoeder om hen dat empathisch vermogen bij te brengen. Dat leer je ze niet door verbod, maar door het gedrag van een ander te duiden. Een voorbeeld: ’Joris, ik zie dat Florine het niet leuk vindt dat jij aan haar haren zit. Ze moet huilen. Hoe moeten we dit oplossen?’. Dat werkt veel beter dan: ’Joris, zie nu wat je met Florine doet, ga maar ’sorry’ zeggen.”

Boeren laten

Van alleen ’sorry’ zeggen, leert een kind namelijk niets, stelt Waage. „Daarmee zeg je eigenlijk dat alles prima is, als je maar sorry zegt. Dat woord heeft helemaal geen betekenis als een kind niet snapt wat er nou eigenlijk aan de hand is. Alsof je je twee puberkinderen op de vingers tikt over boeren laten aan tafel, waarop zei zeggen: ’Maar ik zei toch pardon?!’. Het ’pardon’ maakt het boeren niet minder onsmakelijk.”

Vrouwonvriendelijk

Ook in de latere levensjaren van je kind is het belangrijk om open in gesprek te blijven over seksualiteit en seksuele grenzen. Dat mag dan best concreet worden. Zo kan het voorkomen dat je zoon op een pornosite terechtkomt waar hij vrouwonvriendelijke porno ziet. „Dan kun je daarover best in gesprek gaan en uitleggen dat seks in de ’echte wereld’ veel mooier is. Doe er vooral normaal over, en het liefst bijvoorbeeld wandelend buiten, of tijdens de afwas. Anders wordt het zo beladen.”

In gesprek

De beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice kun je als ouder ook prima aangrijpen om concreet over dit onderwerp in gesprek te gaan met je kinderen, vindt Waage. „Vraag aan je zoon hoe hij hierover denkt, zonder daarbij zelf al een oordeel te vellen. Je kunt vragen hoe hij omgaat met grenzen, of aan je dochter hoe zij haar grenzen aangeeft. Maak er geen kruisverhoor van, maar breng het open ter sprake. Laat je kind zijn of haar eigen mening vormen en over het onderwerp nadenken.”