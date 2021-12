Weekhoroscoop 51 - Je libido neemt toe, Ram

Ram

Liefde: Je libido neemt toe. Een fijne week dus om lekker vroeg met je partner onder de wol te kruipen. Of ergens anders spannende dingen te doen.

Financiën: Dit is een mooi moment om alles startklaar te zetten voor het nieuwe jaar. Bepaal je spaardoel, zet het een en ander op de automaat en werk openstaande rekeningen weg.

Werk: Een teleurstelling blijkt achteraf het beste te zijn wat je had kunnen overkomen en geeft je nieuwe inzichten voor het nieuwe jaar.

Persoonlijk: Iets of iemand houdt je al dagen bezig. Het enige dat helpt is je richten op iets anders. Ga lekker sporten, verdiep je in een boek of neem een nieuwe hobby.

Stier

Liefde: Je hebt het gevoel dat je partner je soms als vanzelfsprekend ervaart. Maak het onderwerp bespreekbaar, een goed gesprek werkt beter dan je afstandelijk naar hem of haar opstellen.

Financiën: Nieuwe mogelijkheden voor 2022 dienen zich aan, meer inkomsten zijn in zicht.

Werk: Je bent toe aan wat meer balans tussen werk en vrije tijd. Probeer voor jezelf te bekijken hoe je dit zo goed en zo snel mogelijk kunt realiseren.

Persoonlijk: Sombere gedachtes kunnen het gevolg zijn van oververmoeidheid. Ontspan en ga lekker even de buitenlucht in.

Tweelingen

Liefde: Je wilt er graag even met je geliefde tussenuit. Als je dit jaar nog een hotel wilt boeken moet je snel zijn.

Financiën: Een mooi cadeau waarmee je zelf veel geld bespaart is te verwachten. Wellicht gaat het om iets moois dat je zelf ook al had willen kopen.

Werk: Zorgvuldigheid is nu belangrijker dan snelheid. Blijf goed geconcentreerd en besteedt aandacht aan de details.

Persoonlijk: De oplossing voor een probleem ligt dichterbij dan je denkt. Het is alleen niet de meest voor de hand liggende, denk deze week vooral outside the box.

Kreeft

Liefde: Je wilt graag iets extra’s voor je partner doen. Een beetje kloeken, daar is waar je nu blij van wordt.

Financiën: Kosten vallen minder hoog uit dan je verwachtte. Hiermee valt er een flinke last van je schouders.

Werk: Een iets minder positieve opmerking over je werk is geen persoonlijke aanval. Neem het voor kennisgeving aan en doe er je voordeel mee.

Persoonlijk: Je maakt je een beetje zorgen over wat het nieuwe jaar je brengen zal. Durf meer open te staan voor dat wat komen gaat, het onbekende kan ook fijn zijn!

Leeuw

Liefde: Je bent toe aan meer tijd voor jezelf en hebt er geen enkel probleem mee als je partner dit ook zou hebben. Juist fijn, even minder op elkaars lip.

Financiën: Openstaande rekeningen blijken minder hoog dan je verwachtte. Kennelijk had je al meer betaald dan je dacht.

Werk: Je neemt geen blad voor de mond maar bent wel een kei in het geven van uitleg. Wel heb je moeite met kleine details, je bent nu vooral van ‘lange halen, snel thuis’.

Persoonlijk: Je bent even helemaal klaar hier en wilt het liefst gewoon even weg. Bekijk je opties en ga ervoor!

Maagd

Liefde: Je hebt behoefte aan een goed gesprek en hebt even geen boodschap aan kletsen om het kletsen. Nu maar hopen dat je lief iets interessants te melden heeft.

Financiën: Qua financiën zijn er op dit moment geen grote veranderingen te verwachten. Wel ga je met goede vooruitzichten het nieuwe jaar in.

Werk: Wat is praktisch en wat niet? Het organiseren en plannen van bepaalde werkzaamheden gaat je steeds beter af waardoor een en ander je minder tijd kost.

Persoonlijk: Probeer je iets flexibeler op te stellen en iets minder koppig te zijn.

Weegschaal

Liefde: Je hebt wat minder zin in seks maar dat is ook niet zo gek. Er moet nog van alles geregeld worden en aan het einde van de dag ben je moe en wil je gewoon lekker slapen.

Financiën: Het lukt je prima om je aan het budget te houden. Je hebt in het verleden gezien wat de consequenties zijn als je maar raak koopt, dat wil je beslist niet meer.

Werk: Daar gaan we weer, de inmiddels zo bekende decembergekte. Desondanks houd je je hoofd koel en heb je alles prima onder controle. Zelfs je ergernis over deze of gene.

Persoonlijk: Je voelt je nu en dan wat melancholisch. Koester de mooie herinneringen die je hebt en richt je op het maken van nieuwe.

Schorpioen

Liefde: Jullie zijn allebei tamelijk uitgeblust. Misschien kunnen jullie er nog even samen tussenuit? Al is het maar een dagje, even weg van alle rompslomp.

Financiën: Een welverdiende bonus is te verwachten. Mogelijk had je al eerder een fijn bedrag ontvangen, des te groter is de verrassing met het oog wat er nog aan komt voor je.

Werk: Ondanks alle hectiek ben je blij met wat je hebt en met wie je samenwerkt. Tussen alle drukte door is het gezellig en valt er zelfs nog wat te lachen af en toe.

Persoonlijk: Je bent erg gefocust op je gezondheid en wilt het nieuwe jaar meer gaan doen met gezondere voeding en nieuwe recepten. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen: meer bewegen!

Boogschutter

Liefde: Je bent behoorlijk vasthoudend in je overtuigingen en staat weinig tot niet open voor de zienswijze van je partner, die jou wellicht als ‘koppig’ zal omschrijven deze week.

Financiën: Qua inkomen blijft alles hetzelfde en ook het nieuwe jaar is er niet veel verandering te verwachten. Wil je toch je inkomen opschroeven, is het een goed idee om iets naast je huidige baan te gaan doen.

Werk: Je gaat als de brandweer door je laatste klussen heen. Zicht op de kerstvakantie geeft je vleugels!

Persoonlijk: Je ziet het nieuwe jaar positief tegemoet en hebt goede hoop dat je in 2022 zowel zakelijk als persoonlijk mooie nieuwe ontwikkelingen zult doormaken, wat ook zo is.

Steenbok

Liefde: Je wilt zoveel mogelijk bij je partner zijn en wilt in het nieuwe jaar ook graag meer tijd samen doorbrengen. Dat betekent meer afspraken uit je agenda schrappen maar dit doe je met liefde.

Financiën: Dit is een goed moment voor een loonsverhoging. Gooi alvast een balletje op voor het nieuwe jaar, juist nu heb je laten zien waartoe je allemaal in staat bent.

Werk: Je hebt behoefte aan meer uitdaging wat momenteel helaas een beetje ontbreekt. Je hebt het wel even gehad met routineklussen. En dan die eindejaarsdrukte, is het al vakantie?

Persoonlijk: Gedoe in je vriendenkring maakt dat je even geen zin hebt om af te spreken of überhaupt te bellen of te appen. Zo geen zin in andermans drama.

Waterman

Liefde: Je kunt haast wel in je partner kruipen momenteel. Niet eens zozeer qua seks, maar knuffelen, hand in hand lopen of fijn tegen elkaar aan zitten geeft je een gevoel van bij elkaar horen dat nu erg belangrijk voor je is.

Financiën: Op een niet voor de hand liggende manier weet je net voor de feestdagen nog een leuk extraatje binnen te harken.

Werk: Je maakt kans op promotie of in elk geval meer salaris. Dit heb je te danken aan je eigen inzet en productiviteit het afgelopen jaar.

Persoonlijk: Je uithoudingsvermogen is op zijn top. Je bent vastbesloten, koste wat het kost, de plannen die je hebt te realiseren.

Vissen

Liefde: Wat je partner ook graag wil, je vindt het wel best allemaal. Je bent verdraagzaam en meegaand en vindt alles prima zolang het maar rustig en gezellig is in huis. Daarbij heeft hij of zij nog best leuke ideeën ook.

Financiën: Een leuk extraatje komt naar je toe, maar je hebt er al een bestemming voor. Waarschijnlijk geef je het weg aan één van je dierbaren.

Werk: Intuïtief weet je exact het juiste te doen waardoor er een probleem vermeden en veel tijd bespaard wordt.

Persoonlijk: Je kunt enorm genieten van kunst en muziek en dat is dan ook alles waar je je nu mee bezig wilt houden.