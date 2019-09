Dit najaar beginnen vakantiereizen voor alleengaanden waarbij deelnemers elkaar pas op Schiphol ontmoeten, zo lees ik in mijn krantje. Oude wonden rijten open. Mijn trauma met een blinde date-vakantie speelt weer op.

Ik herinner me alles weer: de auto staat gepakt voor een rit naar het Spanje. Voldaan beloon ik mezelf met een kort biertje in mijn stamkroeg. Daar staat ze. De irritante vriendin van een ex. Een bemoeizuchtige en betweterige stewardess voor wie ik steevast naar boven vluchtte zodra ze bij ons aanbelde. Nu, jaren na de breuk met die ex, breng ik minzaam een “alles goed?” uit. Er volgt een lang antwoord. En daarop zowaar een gesprek. Na een uurtje bekijk ik haar met andere ogen. Lekker lijf eigenlijk. Prompt volgt ook háár analyse: “Je valt eigenlijk heel erg mee. Morgen ergens koffie?”

De naderende vakantie zit die date in de weg. “O, waarheen? Ik heb trouwens ook een paar weken vrij,” zo geeft ze de voorzet. Ik kop ’m snoeihard in. De volgende ochtend scheuren we door Frankrijk. Met de afspraak dat we bij een mislukking haar ticketkosten naar Schiphol delen.

En mis gaat het. Na twee dagen vozen, komen de ergernissen. Over en weer. De reddende vliegtickets blijken peperduur. Dus boek ik op haar naam een lange treinreis naar huis. Dat is vals, vindt ze. Zó vals dat ze zich wil bezatten in de aanpalende Hollandse kroeg. Alleen.

Zodra daags erop haar trein vertrekt, is het mijn beurt voor een borrel. De barman tovert een nota tevoorschijn. Mijn reisgenote heeft in mijn naam een flink aantal rondjes gegeven. Ook vals, vind ik. Ergens in de herfst belt ze. “Hoe is het? Ik moest aan je denken.” Ik antwoord dat mij hetzelfde overkwam toen ik de vakantieafschriften van mijn creditcard bekeek.

We doen geregeld nog een drankje samen, om beurten betalend.

