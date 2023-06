Daghoroscoop 21 juni - Sterrenbeeld Tweelingen: Doe wat kalmer aan!

VANDAAG JARIG

Tegen het eind van het jaar worden de trends in jouw horoscoop sterker dan ooit. Niet dominant, maar karakteristiek. Je zult dan gemakkelijker andere mensen op nummer 1 zetten en bereid zijn jouw doel te bereiken via consensus i .p. v . doordrukken. Charme zal dan jouw wapen zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Een goed moment om een aanvang te maken met het plannen van een verbouwing als jij ontevreden bent met jouw huidige leefomgeving. Vraag diverse aannemers een prijsopgave en referenties over hun kwaliteit van werken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Een geschikte dag om te studeren. Raadpleeg een veiligheidsbedrijf om de veiligheid van jouw huis te checken en je gedachten tot rust te brengen. Als de kosten van hang- en sluitwerk jouw budget te boven gaan, kan verhuizen een optie zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Lethargie en het gevoel dat er geen brandstof in de tank zit kan jou vandaag overvallen. Doe wat kalmer aan, las pauzes in. Met gelijkgestemden omgaan zal jouw geest prikkelen en jouw dag veraangenamen. Auteurs raken geïnspireerd.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Let op jouw woorden als je jouw opvattingen kenbaar maakt. Je kunt te idealistisch zijn en ongewild op de tenen gaan staan van mensen die je helemaal niet wil kwetsen. De baas kan voor verwarring zorgen, maar iemand lost het op.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Een goed moment om in de spotlights te staan, dat is leuk als jij jarig bent. Het kan echter ook een tegenstrijdige dag worden en je kunt in een val trappen waarop je niet bedacht bent. Een juridische zaak kan in moeilijkheden raken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Emoties en problemen waarmee jij geen weg weet kunnen jou een gevoel van eenzaamheid bezorgen. Raak niet betrokken bij een club die via macht en intrige de touwtjes in handen wil krijgen; het zou rampzalig zijn voor jouw imago.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Besteed extra aandacht aan vriendschappen als het leven wat minder gestrest is. Spreek af met mensen en maak plezier. Wees op sociaal gebied wel selectief en kies voor kwaliteit. Houd rekening met afnemende energie.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een goed moment om je in het verleden te verdiepen en fouten recht te zetten. Wat jij verkeerd of slordig hebt gedaan kun je nu corrigeren. Zet een juridische zaak met zorg in gang anders pakt deze niet in jouw voordeel uit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

In gedachten kun je de meest wilde avonturen beleven en plezierige verwachtingen koesteren. Neem er de tijd voor als je er het geld voor hebt. Blijf wel met de benen op de grond als jouw hoofd in de wolken vertoeft.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Investeer tijd in jouw bezittingen, investeringen en verplichtingen. Belangstelling voor psychische ontwikkelingen kan jou ertoe brengen daaraan wat geld te besteden. Een herinnering kan een oude rancune oproepen. Streef naar rust.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Een dag van ups en downs en een zeker gebrek aan energie. Tracht toch enthousiasme op te brengen voor alledaagse taken en met name voor activiteiten die een artistieke tik of creatief inzicht nodig hebben om tot bloei te komen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Een uitgelezen dag om voor een nieuw fitnessprogramma te kiezen en een dito dieet. De tijd die jij daaraan besteedt kan de rest van het jaar voor een goede gezondheid zorgen. Doe het liefst onder deskundige begeleiding.

